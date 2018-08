ARM sieht eigene Chips gleichauf mit Intel - in einem etwas merkwürdigen Test

In allen Apple-Plattformen bis auf dem Mac werkeln Apple-eigene ARM-Prozessoren. Apple lizensiert hierzu Referenz-Prozessor-Designs von ARM und passt diese stark an - mit großem Erfolg: Noch immer ist das bald ein Jahr alte iPhone X aktuellen Geräten von anderen Herstellern deutlich überlegen . Ende letzten Jahres kamen erste Berichte auf, dass Apple auch beim Mac zukünftig auf eigene ARM-Prozessoren setzen und sich von Intel verabschieden werde. In dieser Woche wurde bekannt, dass Apple intern bereits intensiv macOS 10.15 und 10.14.4 testet - und wahrscheinlich bereits den Architekturwechsel beim Mac vorbereitet.ARM gab nun bekannt , dass das kommende Referenz-Design "Cortex A76" gleichauf mit Intels Core-i5-CPUs sei. Zum Vergleich zieht ARM allerdings einen älteren i5-Prozessor der i5-7300U-Reihe heran, der bereits 2016 angekündigt und Anfang 2017 ausgeliefert wurde. Noch kurioser ist, dass ARM nicht angibt, wie viele Prozessorkerne beim Benchmark aktiv waren. ARM verwendete für den Vergleich auch keinen vollständigen Benchmark-Test mit Ganzzahl- und Fließkommaberechnungen, sondern nur den Ganzzahlen-Test aus der veralteten SPEC CPU 2006 Suite (Standard Performance Evaluation Corporation).Besonders die verwendete Anzahl der Kerne ist beim Test nicht unerheblich: Intel spezifiziert beim Core i5 7300U ein TDP (Thermal Design Power) von 15 Watt - ARM gibt beim Cortex A76 ein TDP von 5 Watt an. Wurde allerdings der Test nur mit einem einzelnen Kern durchgeführt, wird auch der Intel-Chip niemals die angegebene TDP von 15 Watt erreichen.ARM kündigt ferner an, mit den kommenden Referenz-Designs im Jahr 2019 und 2020 die Performance um jeweils 15 Prozent anzuheben. Auch hier lässt ARM im Dunkeln, auf was genau sich diese Angabe bezieht.Auf Apples Pläne zur Umstellung der Macs auf ARM-Prozessoren dürften diese Vergleiche kaum Einfluss haben: Apple passt die ARM-Referenzdesigns stark an, um noch mehr Leistung aus den Prozessoren zu holen. Schon vor 10 Jahren kaufte Apple PA Semi, um sich Expertise im CPU-Design zu sichern.