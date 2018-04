Vor 10 Jahren: Apple kauft eine Prozessorschmiede und wird CPU-Hersteller

Als Apple im Juni 2005 verkündete, von PowerPC- auf Intel-Prozessoren umzusteigen, stieß dies manch einem alteingesessenen Mac-Nutzer vor den Kopf. Oft war damals in Forendiskussionen zu lesen, Apple hätte doch sehr viel bessere Alternativen als Intel gehabt. IBM und Motorola kamen mit den PPC-Chips nicht so schnell voran, wie sich Apple dies gewünscht hatte. Allerdings war Apple damals auch nicht bereit, Milliarden in CPU-Entwicklung zu stecken und damit für schnellere Zyklen zu sorgen. Was heutzutage finanziell kaum ein Problem darstellt, wäre vor mehr als einem Jahrzehnt noch eine größere Hürde gewesen. Ein Startup namens "PA Semi" galt seinerzeit in den Foren als denkbare Option für zukünftige Mac-Prozessoren – allerdings auch nur in den Foren, denn PA Semi war 2005 weit davon entfernt, nennenswerte Gegenangebote zu den Intel-Prozessoren zu machen. Ironie der Geschichte: Drei Jahre später kaufte Apple PA Semi dann aber doch.Für Apple stellte dieser Schritt eine ganz maßgebliche Entscheidung dar – allerdings nicht für den Mac, sondern für iPhone und später das iPad. Nach den Erfahrungen mit den ersten beiden iPhone-Generationen erkannte man bei Apple, dass es langfristig nicht ausreiche, einfach Mobilchips von der Stange zu verbauen. Man müsse dringend selbst in die Chip-Entwicklung einsteigen, da es ansonsten langfristig nicht möglich sei, ein einzigartiges Produkt zu erschaffen, das sich von der Konkurrenz absetze, so die Überzeugung.Der Kauf von PA Semi brachte Apple zwar keine fertigen Produkte ein, wohl aber jede Menge Expertise und Erfahrung. Schon 2010 konnte Apple den ersten hauseigenen Prozessor vorstellen. Das iPad der ersten Generation erschien mit dem A4, der allerdings noch weitgehend auf das derzeit aktuelle ARM-Referenzdesign setzte. Im Laufe der Jahre brachte Apple aber immer mehr Eigenentwicklungen ein und erzielte bei Performance und Effizienz große Sprünge. Einen näheren Blick auf Apples Chip-Entwicklung wirft der unterhalb dieser News verlinkte Artikel.In den letzten Wochen verdichteten sich die Hinweise, dass Apple möglicherweise auch beim Mac auf komplett eigene Architekturen wechseln will und von x86 auf ARM umstellt. Mehr als ein Jahrzehnt nach der Übernahme von PA Semi wäre dann erreicht, was 2005 regelmäßig in den News-Kommentaren zu lesen war: "Warum denn Intel? Warum denn nicht PA Semi?". Zwar hat der Gründer von PA Semi Apple schon 2010 verlassen, viele Chip-Spezialisten des früheren Teams arbeiten aber immer noch für Apple – und aktuell wohl auch an Chips für den Mac.