69 Apple-Autos und 110 Fahrer – Erstmals Rückgang der Flotte

Erstmals Rückgang der Apple-Fahrzeuge

Fahrer erforderlich, Blick auf die Mitbewerber

Man kann nur ahnen, welche geheimen Forschungsprojekte in Apples streng abgeschotteten Laboren momentan unter die Lupe genommen werden oder sich schon in einer späteren Entwicklungsphase befinden. Sofern es keine undichten Stellen im Unternehmen gibt, sickern Informationen oft erst dann durch, wenn Zulieferer erste Fertigungsaufträge erhalten. Ganz anders sieht es hingegen bei der Automobil-Entwicklung aus, denn die kalifornischen Gesetze zwingen Apple zur Offenlegung einiger Kenndaten. Selbst wenn es Apple wollte, ganz im Geheimen ließe sich nicht an selbstfahrende Autos arbeiten. Die offizielle Bestätigung der Automobil-Ambitionen erfolgte damit zu jenem Zeitpunkt, als Apple die erforderliche Erklärung an das DMV ("Department of Motor Vehicles", die US-Straßenverkehrsbehörde) übermitteln musste.Aus der aktuellen Monatsmeldung geht hervor, dass momentan 69 Apple-Autos über kalifornische Straßen rollen. Apple reduzierte die eigene Flotte damit um drei Fahrzeuge innerhalb eines Monats, denn im März waren noch 72 autonome Autos vermerkt. Erstmals sank der Wert, bislang hatte Apple das Fahrzeug-Arsenal allmonatlich vergrößert. Bekanntlich handelt es sich dabei nur um von Apple betriebene, nicht jedoch gefertigte Fahrzeuge. Apple setzt vorrangig auf den Lexus RX450h, um die hauseigenen Sensorsysteme im Straßenverkehr testen zu können. 110 Fahrer wurden registriert, um hinter dem Steuer der Fahrzeuge Platz nehmen zu dürfen.Weiterhin ist es nicht möglich, die Gefährte ohne menschliche Eingriffe kreuz und quer durch die Städte zu schicken. Dem DMV zufolge beantragte Apple bislang nicht, fahrerlos agieren zu dürfen. Ein Vergleich mit anderen wichtigen Mitspielern zeigt, dass Google-Tochter Waymo momentan 125 Fahrzeuge und GM sogar 163 autonome Autos mit 989 eingetragenen Fahrern auf kalifornischen Straßen betreibt. Etwas geringer sehen die Stückzahlen bei Tesla aus, der Elektro-Pionier hat nur 47 Autos registriert.