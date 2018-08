5c-Nachfolger: 6,1" LCD-iPhone mit farbigem Gehäuse?

Weiß und Schwarz bei den teureren Modellen

Poppige Farben beim 6,1"-Modell?

6,5"-Modell: Mehrere Apps gleichzeitig wie auf dem iPad?

Die Gerüchteküche ist sich einig: Im September wird Apple drei neue iPhone-Modelle vorstellen. Zwei dieser Modelle sollen mit einem OLED-Bildschirm in den Größen 5,8" und 6,5" daherkommen und laufen bei Apple unter der internen Bezeichnung D32 und D33. Zusätzlich wird Apple ein günstigeres Modell mit 6,1"-Bildschirm auf den Markt bringen – dies führt Apple unter dem Entwicklungsnamen N84. Das günstigere Modell soll zwar auch im iPhone-X-Design daherkommen, allerdings nicht über einen OLED-Bildschirm verfügen. Stattdessen wird Apple einen preisgünstigeres LCD-Display einsetzen. Erst kürzlich tauchte ein Hinweis auf, dass Apple neben den drei Modellen auch noch ein neues iPhone SE vorstellen könnte. Bloomberg will nun erfahren haben, dass die beiden OLED-Modelle in den selben Farben und Materialien wie das aktuelle iPhone X daherkommt: Weis mit silbernem Rahmen oder Schwarz mit dunklem Rahmen.Das günstigere 6,1"-Modell wird Apple aber in verschiedenen Farben anbieten und den Rahmen aus rostfreiem Stahl durch einen Aluminium-Rahmen ersetzen, so Bloomberg. Schon beim iPhone 5c im Jahr 2013 differenzierte Apple die günstigeren Modelle durch eine auffällige Farbgebung und einem Plastik-Gehäuse – das Gerät verkaufte sich aber nicht wie erwartet. Kunden bevorzugten die Modelle aus Metall und ließen das Plastik-5c oftmals links liegen.Das 6,5"-Modell wäre das größte jemals erschienene iPhone und laut Bloomberg plant Apple, dass das Gerät manche Funktionen vom iPad erbt: So soll es möglich sein, zwei Apps nebeneinander anzuzeigen - ähnlich wie beim iPad. Schon bei der Vorstellung der iPhone-Plus-Modelle im Jahr 2014 übernahm die Software manche iPad-Funktionen: Beispielsweise zeigte die Nachrichten-App auf den Plus-Modellen die Kontakteliste neben dem ausgewählten Chat, anstatt diese wie auf sonstigen Modelle auszublenden.