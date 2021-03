5G: Das iPhone 12 rangiert in puncto Geschwindigkeit weit abgeschlagen

Schnellere Downloads bei Android-Smartphones

Qualcomm-Chip und RF-Design im iPhone 12 nicht mehr ganz zeitgemäß

Kaum ein Feature wurde bei der Präsentation der aktuellen iPhone-Baureihe so häufig und nachdrücklich erwähnt wie 5G: Der neue Mobilfunkstandard hält mit dem iPhone 12 erstmals Einzug im Apple-Kosmos. Branchenweit sieht die Lage jedoch etwas anders aus: Andere Hersteller verbauen den Datenturbo bereits seit einiger Zeit in ihren Smartphones. Das scheint sich nicht zuletzt auf die Datenraten auszuwirken: Apples Konkurrenz punktet mit hohen Geschwindigkeiten im 5G-Netz – und lässt das iPhone 12 weit hinter sich. OpenSignal verglich die Download-Geschwindigkeiten von 5G-fähigen Smartphones in den USA. Dabei wurden die durchschnittlichen Download-Raten im 5G- sowie LTE-Netz gemessen. Eines der auffälligsten Ergebnisse: Unter den 25 schnellsten Geräten entfällt mehr als die Hälfte auf Smartphones von Samsung. Auch der Spitzenreiter geht auf das südkoreanische Unternehmen zurück: Das Flaggschiffmodell Galaxy S21 5G erreicht durchschnittliche Geschwindigkeiten von 56 Mbit/s, Platz zwei folgt mit etwas Respektabstand – das TCL Revvl 5G kommt immerhin noch auf knapp 50 Mbit/s. Das iPhone sucht man in der Liste der 25 schnellsten Geräte aber vergeblich: Das iPhone 12 erzielte in den Messungen von OpenSignal je nach Modell durchschnittliche Geschwindigkeiten zwischen 29,6 und 36,9 Mbit/s – und rangiert damit im Vergleich zur Android-Konkurrenz weit abgeschlagen.Apples mäßiges Abschneiden bei den durchschnittlichen Download-Raten geht wohl auf mehrere Faktoren zurück: So verrichtet der Snapdragon X55 von Qualcomm im iPhone 12 seinen Dienst, der aber nicht als die Spitze des technisch Machbaren gilt. So setzt beispielsweise der Spitzenreiter, das Galaxy S21 5G, auf Samsungs hauseigenen Exynos-2100-Prozessor, der mit wesentlich höheren Downloadraten aufwarten kann. Berichten zufolge könnte Cupertino für das kommende iPhone auf den X60 und im nächsten Jahr auf den deutlich schnelleren X65 setzen: Letzterer ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 10 Gigabit/Sekunde. Gegenüber 9to5Mac weist OpenSignal auf einen weiteren Faktor hin: Das RF (Radio Frequency)-Design sei bei Apple noch nicht ausgereift genug und bremse die Leistung der LTE- und 5G-Performance.