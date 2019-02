5.574 Quadratmeter: Apple zieht Büroflächen in Manhattan in Betracht

Gespräche in fortgeschrittenem Stadium



In diesem Gebäude will Apple angeblich Büros anmieten.

Foto: Related Companies

In diesem Gebäude will Apple angeblich Büros anmieten.Foto: Related Companies

Neuer Apple Store ist eher unwahrscheinlich

51 Etagen und viele Anwaltskanzleien

Apple will offenbar seine Präsenz in der bevölkerungsreichsten Stadt der Vereinigten Staaten ausbauen: Im Gebäudekomplex "Hudson Yards", der am westlichen Rand des New Yorker Stadtteils Manhattan entsteht, plant Cupertino angeblich die Anmietung von Büroflächen in einer Größenordnung von 5.574 Quadratmetern.Wie die New York Post berichtet , befinden sich die Gespräche mit dem Eigentümer des kurz vor der Fertigstellung stehenden Bürogebäudes an der Adresse 55 Hudson Yards bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Für welche Zwecke Apple die Büroflächen in dem 238 Meter hohen Wolkenkratzer anmieten will, geht aus dem Bericht nicht hervor. Es liegt aber nahe, dass der Ausbau der New Yorker Präsenz Teil der von Tim Cook ausgegebenen Strategie ist, Standorte dort zu entwickeln, wo Fachkräfte ansässig sind.Gerüchten zufolge verhandelt Apple darüber hinaus mit dem Immobilienentwickler Related Companies über weitere Flächen in dem Gebäudekomplex, die dann für einen Apple Store genutzt werden sollen. Es ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich, dass Cupertino dort ein Ladengeschäft plant. Mit dem "Flagship Store" an der 5th Avenue und einem weiteren Shop an der 14. Straße, die lediglich rund vier beziehungsweise zweieinhalb Kilometer von Hudson Yards entfernt sind, verfügt das Unternehmen bereits über zwei Einzelhandelsstandorte in relativer Nähe.Das Gebäude an der Adresse 55 Hudson Yards gehört zu einem Komplex mit 15 Wolkenkratzern. Es sollte eigentlich schon 2017 fertiggestellt werden und verfügt über eine Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern auf 51 Etagen. Zu den Mietern zählen neben etlichen großen Anwaltskanzleien auch Investmentfirmen und ein Pharmahersteller.