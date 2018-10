22 Top-Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Das sind die Regeln

Wer schon immer mal wissen wollte, welche Kräuter für was gut sind, ist mit der Heilkräuter-App aus unserem Schnäppchenangebot gut bedient. Zusätzlich haben wir für Musiker Programme für Mikrofone, Stimmen und ein Midi-Repairtool bereitgestellt. Mathematisch Interessierte finden zwei Formeleditoren im Angebot, die LaTeX-kompatibel sind, sowie eine Graphen-Software.In den Bereich Vermischtes gehört die App, mit der man die Impfungen der Familie organisieren kann. Kleinere Tools, etwa ein Kandidat, um aus zwei iOS-Geräten ein Stereosystem zu konstruieren, und einige prämierte Spiele füllen die Liste auf.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 10,99 Euro (iOS 11+)Dutzende Formate spielt 8Player auch von DLNA/UPnP-, SMB- und FTP-Servern ab. Zudem lassen sich DLNA-Player und Chromecast über die App steuern.statt 2,29 Euro (iOS 7+)Der FTP-Client ermöglicht es, Dateien zwischen dem iOS-Gerät und Servern auszutauschen, zu organisieren und viele auch direkt anzuzeigen/abzuspielen.statt 4,99 Euro (iOS 8.1+)Der interaktive Mystery-Thriller ist ein klassisches Point-and-Click-Abenteuer mit mehr als 100 Schauplätzen, vielen Rätseln und bekannten, deutschen Stimmen.Auch im Angebot:statt 4,49 Euro (iOS 10+)statt 5,49 Euro (iOS 10+)statt 2,29 Euro (iOS 8+)Das Programm enthält eine bebilderte Liste von den bekanntesten Heilkräutern aus der Natur samt ausführlicher Detail-Informationen.statt 17,99 Euro (iOS 8+)Patienten und andere Betroffene können sich über die App detailliert über ihren Chemotherapie-Cocktail informieren, dabei helfen Graphen und Simulationen, die Prozesse zu verstehen.statt 9,99 Euro (iOS 8+)Nachdem man Jydge und seine Begleiter aus sehr vielen Möglichkeiten erschaffen hat, geht es auf eine actiongeladene Shooter-Mission in Vogelperspektive.statt 3,49 Euro (ab iOS 8+)Gekürzte Links zeigt der Link Peeker gefahrlos als volle URL an. Zudem bietet er ein Interface zu gängigen Shorten-Services, um selbst zu kürzen.statt 10,99 Euro (ab iOS 7+)Mic Room verwandelt den Sound eines angeschlossenen Mikrofons – z.B. zu dem von acht implementierten Mikrofonen der Musikgeschichte.statt 3,49 Euro (ab iOS 8+)Das Diagnose-Tool checkt alle aktiven MIDI-Verbindungen – seien sie nun virtuell oder hardware-basiert – und bringt Werkzeuge zur Fehlerbehebung mit.statt 7,99 Euro (ab iOS 12)Der Paddle Logger richtet sich speziell an Kanuten, Kayak-Fahrer und alle anderen Paddler, um unter anderem Wasserrouten zu erfassen.statt 2,29 Euro (ab iOS 10+)Aus eins mach zwei: Die App schließt zwei iOS-Geräte kabellos zu einem Stereo-System zusammen. Sie können sich dabei auch gegenseitig Audio streamen.statt 3,49 Euro (ab iOS 8+)Die App hilft offline, die Impfungen der Familie zu verwalten und bringt dazu einen Kalender und ein Impfpass-Album mit.statt 64,99 Euro (ab macOS 10.11)15 Preise hat der aktuelle Teil der beliebten Reihe auf der Messe E3 gewonnen. Im Mac App Store zwar nur als Einzelspielerversion erhältlich, garantiert er dennoch wochenlangen Spielspaß.statt 7,99 Euro (ab macOS 10.6)Mathematische Gleichungen lassen sich einfach und schnell mit diesem Editor erstellen. Für Latex rendert er sie auch und erstellt eine kompatible Grafik.statt 10,99 Euro (ab macOS 10.8)Datenanalyse und Graphen-Erstellung auf Publikationsniveau sind die Spezialgebiete dieses Programms, das sich vor allem an Wissenschaftler und Ingenieure wendet.statt 3,49 Euro (ab macOS 10.12)Von der Finder-Menüleiste aus erreichen Nutzer von Launch Bar alle Apps, Dateien und Ordner schnell und einfach über eine konfigurierbare Menüstruktur.statt 9,99 Euro (ab macOS 10.11)Per Maus oder Trackpad lässt sich mit MathKey aus einer handgeschriebenen Formel eine LaTeX-kompatible Gleichung oder eine Bilddatei zaubern.statt 21,99 Euro (ab macOS 10.13)Mithilfe der hochauflösenden Modellierungsengine können Künstler mit Sculptura virtuelle Skulpturen aus unterschiedlichen Materialen formen.statt 19,99 Euro (ab macOS 10.13)Voice Synth stellt ein professionelles Instrument dar, um Stimmen, Chöre und Klangwelten mithilfe einer einzelnen Stimme zu erschaffen.statt 16,99 Euro (ab macOS 10.12)Wie auf einem herkömmlichen Papier-Wandkalender stellt yCal in der Jahresübersicht die Termine dar. Auch andere Funktionen und Ansichten sind sehenswert.