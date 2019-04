iPhone-Gerüchte: Noch mehr Modelle ab Herbst? Nur Top-Geräte mit Triple-Camera?

Noch mehr Modelle, aber nur zwei mit Triple-Cam?

Skepsis ist geboten

Auch wenn die Vorstellung der nächsten iPhone-Generation noch rund fünf Monate in der Zukunft liegt, gibt es bereits zahlreiche Berichte über das kommende Lineup. Beispielsweise sind sich die Gerüchtequellen darüber einig, dass Apple noch eine weitere Kamera auf der Rückseite verbaut. Ein solches Triple-System könnte entweder für stärkeren Zoom als auch für ausgefeiltere Bildanalyse verwendet werden. Ein neuer Bericht bringt nun jedoch eine noch stärkere Diversifizierung des Sortiments zur Sprache. Macotakara , in der Vergangenheit als verlässliche Quelle bekannt, nennt weitere Details. Demnach fahre Apple ab Herbst zwei- oder gar dreigleisig.So wolle Apple nicht nur direkte Nachfolger des iPhone XR und iPhone XS vorstellen, sondern zwei weitere OLED-Modelle einführen. Diese verfügen über eine Displaydiagonale von 6,1" (wie das iPhone XS) und 6,5" (wie das iPhone XS Max). Nur bei den neuen Modellen verbaue Apple auch die Dreifach-Kamera, wohingegen die anderen Serien mit einer oder zwei Kameras ausgestattet sind. Beim 6,1"-Exemplar könne Apple das Gehäuse 0,15 mm dünner als beim iPhone XS bauen, beim neuen 6,5"-Smartphone unterbiete Apple die Abmessungen des aktuellen iPhone XS Max um 0,4 mm. Mit bloßem Auge dürfte diese Umstellung allerdings kaum jemandem auffallen.Apples Sortiment würde damit aus Vorjahresmodellen, direkten Nachfolgern von iPhone XR und iPhone XS sowie den neuen Top-Linien bestehen. Gleichzeitig hätte Apple gleich zwei verschiedene 6,1"-Geräte im Sortiment. Selbst für Apples Modellpolitik der zunehmenden Diversifizierung klingt dies ein wenig unübersichtlich. Gleichzeitig widerspricht auch ein anderer sehr verlässlicher Leaker (Steve H.McFly von Onleaks) den Angaben und behauptet, seinerseits von verlässlichen Quellen andere Informationen erhalten zu haben. Demnach wolle Apple alle neuen Baureihen auf Triple-Kameras umstellen, sogar den Nachfolger des iPhone XR. Auch andere Berichte stimmten in einem Punkt überein: Größere Umstellungen im Sortiment seien erst für 2020, nicht aber schon für Herbst 2019 zu erwarten.