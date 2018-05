2018er iPhones: Fragwürdige Fotos sollen Prototypen in ungewöhnlichen Farben zeigen

Bilder könnten Hinweise auf neue iPhone-Farbvarianten geben



Quelle: TechnoCodex Quelle: TechnoCodex

Eine bislang noch kaum durch exklusive Apple-Enthüllungen aufgefallene Newsseite behauptet, Fotos eines iPhone-Prototypen ergattert zu haben. Die in den ungewöhnlichen Farben Grün und Lila gehaltenen Geräte sollen von einem indischen Fertiger stammen und Ausblick auf eines der für den Herbst erwarteten 2018er iPhones geben. Zu sehen ist nur die Rückseite, die durch die vertikal positionierte Dual-Kamera und den mutmaßlichen Edelstahlrahmen an das iPhone X erinnert.Die Fotos machen alles in allem einen zweifelhaften Eindruck. Zwar hieß es bereits in früheren Berichten, Apple plane neue iPhone-Farbvarianten für 2018, doch die dargestellten Farbtöne wirken alles andere als „Apple-like“. Mit ein bisschen Fantasie erinnern sie maximal an das 2013 vorgestellte iPhone 5c.Eventuell zeigen die Bilder den Prototypen eines neuen LCD-Modells mit 6,1-Zoll-Display. Apple soll die genannte Variante als preislich attraktivere Alternative zum kommenden OLED-Flaggschiff vorsehen.Die Meldung bietet außer den Fotos eine weitere Information, die fraglich erscheint. Demnach wird Apple auf der WWDC am Montag wahrscheinlich den Nachfolger des iPhone SE präsentieren. Dazu gibt es bislang aber keinerlei sonstige Hinweise. Ein vorheriger Bericht sprach zwar von „Mai“ als Erscheinungsmonat, dies bewahrheitete sich aber nicht. Auch wäre der Zeitpunkt ungewöhnlich, da Apple iPhones schon seit Jahren vorrangig im Herbst oder einzelne Modelle auch hin und wieder im März vorstellt. Zuletzt hieß es daher aus anderer Quelle, das iPhone SE 2 erscheine zusammen mit oder zeitnah zu den anderen 2018er iPhones im September.