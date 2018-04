16 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

Dabei gilt wie immer:

iOS App Store

File Manager - My File Bag – 4,49

Media Monster -Record Tunes – 7,99

Outcast für Apple Watch – gratis

YConvert Pro – gratis

Mac App Store

Art Model - 3D Pose tool – 5,49

Camcorder Video Converter – gratis

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse – 6,99

The Tiny Bang Story – 1,99

Eine virtuelle Gliederpuppe, eine Allergie-App, ein Manager für Dateien bis hin zu zwei mit Preisen überhäuften Spieleklassikern: Die Bandbreite der dieswöchigen Top-Apps im Sonderangebot ist wieder hoch. Das betrifft Apps für iPhone, iPad und zweimal auch für die Apple Watch. Für Macs haben wir natürlich auch wieder ein paar Schnäppchen aufgestöbert.Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, können also im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Hier eine Auswahl der interessantesten Aktionen:statt 3,49 Euro (iOS 10+)Die App ist dafür da, Helfer über Art und mögliche Gegenmaßnahmen im Falle eines allergischen Schocks zu informieren. Nutzer können sie auch bei gesperrtem iPhone von der Apple Watch aus starten.statt 10,99 Euro (iOS 8+)Über den Dateimanager lassen sich Dokumente an Andere freigeben, weiterleiten und schützen. Das gilt auch für Videos und Musikstücke.statt 2,29 Euro (ab iOS 8)Eine GPS-Geschwindigkeitsanzeige blendet diese App ein, auf Wunsch auch spiegelverkehrt, damit sie sich korrekt in der Scheibe spiegelt.statt 5,49 Euro (iOS 9+)Linguisten der Londoner Universität erklären über die App die englische Grammatik von der Basis bis zu komplexen Konstruktionen.statt 20,99 Euro (iOS 7+)Wer häufig unterwegs digitale Dokumente unterschreiben muss, findet in der App eine spezielle Stiftfunktion und viele Import/Export-Funktionen dafür.statt 9,99 Euro (iOS 10+)Das "Monster" nimmt HD-Videos gemeinsam mit der Hintergrundmusik aus jeder anderen App auf.statt 1,09 Euro (iOS 11+)Mit Outcast hat man seine Podcasts direkt auf der Apple Watch und kann das iPhone zuhause lassen.statt 5,49 Euro (iOS 7+)Die offizielle Brettspielumsetzung versetzt den Spieler als Händler in die Renaissance. Es gilt, Juwelen zu Geld zu machen.statt 5,49 Euro (ab iOS 10)UNiClip lässt auf Knopfdruck Texte und Bilder an jedes andere iCloud-Gerät schicken. Schnell.statt 2,29 Euro (iOS 9+)Alle möglichen Einheiten kann YConvert Pro umrechnen – auf der Apple Watch auch ohne das iPhone.statt 1,99 Euro (macOS 10.7+)Sie singen und Accompanist notiert Akkorde und Noten.statt 7,99 Euro (macOS 10.9+)Die digitale Gliederpuppe kommt samt Morph-Werkzeug, damit sich Künstler Körper und Körperteile anpassen können.statt 6,99 Euro (macOS 10.6+)Importiert und konvertiert Videos und ist dabei auf hohe Kompatibilität mit allerlei Camcordern spezialisiert.statt 12,99 Euro (ab macOS 10.8.5)Mehrfach prämierter Jump n' Run ab 9 Jahren Alter und läuft auch auf älteren Rechnern flüssig.statt 9,99 Euro (macOS 10.6.8+)Documents Pro ist eine schnelle, leistungsfähige Textverarbeitung, die viele Formate lesen und ausgeben kann.statt 4,49 Euro (macOS 10.8+)Dieser süß-gemachte Rätselspaß kommt ohne Text aus und kassierte 2011 einen Haufen Preise.