MacBook Pro 2016: OWC bringt die verlorenen Anschlüsse zurück

OWC DEC: Dicker, mehr Kapazität und mehr Anschlüsse

Größere Abmessungen

Verfügbarkeit

Wenn Sie die Rechenleistung und die Touch Bar des im Oktober neu vorgestellten MacBook Pro 2016 zu schätzen wissen, aber die in dieser Generation weggefallenen Anschlüsse vermissen, hat der US-amerikanische Zubehörhersteller OWC (Other World Computing) eine ungewöhnliche Lösung für Sie. Statt eines üblichen Adapters, der seitlich an das Notebook angeschlossen wird, bietet das für die CES angekündigte Produkt »OWC DEC« eine ganze zusätzliche Aluminiumschicht, die an die Unterseite des MacBook Pro angefügt wird.Das OWC DEC verfügt über alle mit dem jüngsten Produktupdate verloren gegangenen Anschlüsse, also USB 3.0 in der Steckerform Typ A, Gigabit Ethernet und den SD-Kartenslot. Zusätzlich enthält sie eine zweite Festplatte mit einer Kapazität von bis 4 TB, die auf den verbauten Speicher hinzugerechnet werden kann.Das auf den Promo-Bildern zu sehende Ergebnis ist zunächst einmal gewöhnungsbedürftig, da man lange nicht mehr ein so dickes Apple-Notebook gesehen hat. Allerdings soll es punktgenau an die Oberfläche des MacBook Pro andocken und auch den gleichen Aluminium-Farbton aufweisen. Ob es neben der Silver-Variante auch eine Version für die neuen Ausführungen in Spacegrau gibt, ließ der Hersteller noch offen.Den Informationen von OWC zufolge entspricht die Gesamttiefe des resultierenden Notebooks mit OWC DEC derjenigen des MacBook Pro von 2012, als dort noch optische Laufwerke verbaut wurden. Das entspräche einer Dicke von gut 2,4 Zentimetern gegenüber knapp 1,5 Zentimetern ohne DEC-Adapter. Wie sich der ungewöhnliche Adapter auf das Gewicht des Mobilcomputers auswirkt, ist nicht bekannt. Bei den veröffentlichten Bildern scheint es sich noch um reine Renderings zu handeln, denn einige der versprochenen Anschlüsse sind darauf noch nicht zu erkennen. Im Beschreibungstext wird auch offen gelassen, ob bis zum Marktstart noch weitere Features implementiert werden.Der Verkaufsstart soll noch in diesem Frühjahr stattfinden. Zur Preisgestaltung äußerte sich OWC bislang nicht. Wer das ungewöhnliche Design des OWC DEC scheut und zwar bei den Anschlüssen, aber nicht bei der Dicke zu früheren Generationen zurückkehren möchte, kann auf einen anderen, klassischeren Adapter von OWC zurückgreifen, der ebenfalls speziell für das MacBook Pro 2016 entwickelt wurde. Das »Thunderbolt 3 Dock« schließt an eine der USB-C-Buchsen und bietet USB-A, S/PDIF, FireWire 800, Gigabit Ethernet, weitere Thunderbolt-3-Anschlüsse, mini DisplayPort, Analog I/O und einen SD-Kartenleser. Es ist ab Februar zu haben, kann aber bereits zu einem Preis von 636 Euro vorbestellt werden.Weiterführende Links: