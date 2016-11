Kreativchef des Technologie-Magazins Wired wechselt zu Apple

Billy Sorrentino erhielt für seine Design-Künste bereits mehrere Auszeichnungen, darunter den National Magazine Award, auch Ellie genannt. In den letzten drei Jahren brachte er seine Qualifikationen beim Technologie-Magazin Wired als »Head of Creative« ein. Nun bestätigte die Publikation, dass der Kreativchef seinen Hut nimmt und nach Cupertino wechselt.Zwar gibt es erwartungsgemäß weder von Apple noch von Wired, erst recht nicht von Sorrentino selbst genauere Informationen darüber, in welcher Position der Designer künftig arbeitet. Doch es dürfte klar sein, dass es sich um den gestalterischen Bereich handeln dürfte, dem Jonathan Ive vorsteht. Bei Wired übersah Sorrentino die vier »Kreativ-Abteilungen« des Magazins, also Design, Foto, Video und Produktion. Er war für alle Ausgabe-Formen mitverantwortlich, sei es Druck, Webseite, Mobil, soziale Medien oder Live-Events.Vor seiner Tätigkeit bei Wired arbeitete Sorrentino als Design-Manager bei dem Verlag Conde Nast, zu dem bekannte Titel wie GQ, Vanity Fair, Vogue und The New Yorker gehören. Auch für das große US-amerikanische Wrestling-Unternehmen WWE war er tätig und hat eine zehnjährige Selbstständigkeit mit Aufträgen von Größen wie Adobe, Verizon, American Express, Mastercard, Playboy, Cadillac und dem Museum of Modern Art hinter sich.Weiterführende Links: