Apple überholt Samsung - im Weihnachtsgeschäft

In den letzten Jahren lieferten sich Apple und Samsung ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Smartphone-Bereich. Während Samsung zunächst an Apple vorbeigezogen war, konnte Apple mit iPhone 6 und iPhone 6s sogar kurzzeitig wieder die Spitze der Verkaufscharts zurückerobern. Ersten Daten aus dem Weihnachtsgeschäft zufolge sieht es im vierten Quartal 2016 erneut ziemlich gut für Apple aus. Flurry Analytics hat eine Statistik veröffentlicht, die sich mit der Aktivierung neuer Smartphones und Tablets befasst. Demnach liegt Apple vor Samsung - und dies sogar mit erheblichem Abstand. 44 Prozent der aktivierten Geräte trugen das Apple-Logo, während Samsung nur auf 21 Prozent kam. Auf dem dritten Platz landen Huawei - mit gerade einmal drei Prozent.Flurry Analytics erklärt den Vorsprung damit, dass Apple-Produkte traditionell sehr beliebte Weihnachtsgeschenke darstellen. Im Smartphone-Bereich bleibt der Trend hin zu sehr großen Displays ungebrochen. Immer weniger Kunden können sich noch mit Smartphones mit 3,9" bis 4,9" Display anfreunden. Zwar greifen weiterhin 45 Prozent der Käufer zu diesem Formfaktor, im Jahr zuvor waren es allerdings noch 54 Prozent und 2014 noch 63 Prozent. Der Anteil von Smartphones mit 5" bis 6,9" hingegen legte in nur zwei Jahren von 13 auf 37 Prozent zu.In die genannte Statistik gehen auch sämtliche Tablet-Verkäufe mit ein, was deutlich sichtbar einen weiteren Trend abbildet. Machten "große" Tablets im Jahr 2013 noch 17 Prozent und "kleine" Tablets noch 12 Prozent aus, waren es 2016 gerade einmal noch 9 Prozent und 8 Prozent. Diese Entwicklung trat auch bei Apple ein, nachdem erstmals iPhones mit 4,7" und 5,5" erschienen - ein spürbarer Anteil der Kunden benötigte anschließend kein iPad mini mehr. Keine Daten gibt es zu riesigen Tablets mit Displaydiagonalen von mehr als 11". Laut Flurry Analytics hat sich der Tabletmarkt insgesamt etwas stabilisiert und die abgesetzten Stückzahlen lagen ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres.