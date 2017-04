Apple arbeitet an USB-C-MagSafe-Adapter

In einem kürzlich veröffentlichten Patentantrag beschreibt Apple eine Möglichkeit, das bisherige MagSafe-System zur Stromversorgung auch an Notebooks mit USB-C-Anschluss zu verwenden. Zentrale Rolle würde hierbei ein USB-C-MagSafe-Adapter spielen, der in den USB-C-Anschluss des MacBook beziehungsweise MacBook Pro gesteckt wird. Anschließend ließen sich dann Apples MagSafe-Netzteile mit den Notebooks verwenden.Ein MagSafe-Netzteil hat den Vorteil, dass es nur mittels Magnetkraft am Gerät gehalten wird. Sobald jemand über das Kabel stolpert und dadurch eine Zugkraft auf den Anschluss entsteht, löst sich jedoch die magnetische Halterung und verhindert so den Sturz des angeschlossenen Gerätes vom Tisch auf den Boden.Obwohl der vorliegende Patentantrag 20170093104 in seiner Ausführung sehr konkret ist, gibt es den vorgestellten Adapter bislang nicht zu kaufen. Neben technischen Gründen könnten auch produktpolitische Entscheidung dafür verantwortlich sein. Schließlich würden mit dem Adapter nicht nur Apples aktuellen MacBook und MacBook Pro vom MagSafe-System profitieren, sondern jedes beliebige Dritthersteller-Notebook mit erweitertem USB-C-Anschluss.Doch Apple hat in dem beschriebenen Patent auch noch Alternativen aufgeführt. Denn der Adapter könnte in ähnlicher Konstruktion auch als Lightning-MagSafe-Adapter auf den Markt kommen. In diesem Fall ließen sich dann iPhone und iPad über ein MagSafe-Netzteil mit Strom versorgen. Als Erfinder des im Januar 2016 beantragten Patents werden Ronald G. Powers und Kevin M. Keeler aufgeführt.