Apple-Zulieferer Foxconn setzt mittlerweile auf 40.000 Roboter

Apples Hauptzulieferer Foxconn war jahrelang wegen schlechter Arbeitsbedingungen in den Schlagzeilen. Die Lebensqualität der Foxconn-Mitarbeiter wurde daraufhin, unter anderem auf Druck von Apple, erheblich verbessert.Die Maßnahmen zur Verbesserung der Situation kosten Foxconn natürlich viel Geld und so suchte man Wege, um die Produktion wieder kostengünstiger werden zu lassen. Scheinbar fand Foxconn diese vor einiger Zeit in den sogenannten „Foxbots". Dieser Name beschreibt Roboter, die in der Produktion von Foxconn eingesetzt werden.Die Foxbots seien bis auf einzelne Teile, wie zum Beispiel die Servo-Motoren oder Untersetzungsgetriebe, eine komplette Eigenentwicklungen von Foxconn. Mittlerweile setzt Foxconn allein in China über 40.000 solcher Roboter in seiner Produktion ein. Die meisten Foxbots arbeiten derzeit in einer Industrieanlage in Zhengzhou, sowie weiteren Anlage in Chengdu, in Kunshan und Jiashan. In diesen Fabriken werden Computer, Smartphones und Tablets sowie Peripherie hergestellt. Wie viele Foxconn-Roboter Apple-Produkte fertigen, ist allerdings unklar.Foxconn-Manager Dai Chia-peng berichtete, dass das Unternehmen aktuell 10.000 Foxbots pro Jahr produziere. Diese Zahl lasse sich jedoch jederzeit erhöhen. Die aktuell eingesetzten 40.000 Roboter haben ca. 60.000 Arbeiter ersetzt. Bis vor kurzem war es für Produzenten billiger, in China auf Arbeitskräfte zu setzen, seitdem die Lebensansprüche in China jedoch steigen, setzen immer mehr Unternehmen auf Roboter. Dieser Schritt ist aufgrund des Preisdrucks unter den Zulieferern und Fertigungs-Unternehmen durchaus verständlich. Wie Foxconns langfristige Planung aussieht, wurde bisher nicht kommuniziert.Unter Umständen könnte es nur noch wenige Jahre dauern, bis Foxconn komplett automatisiert produzieren kann und gar keine menschlichen Arbeitskräfte mehr benötigt werden.