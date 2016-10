Apple Pay in Deutschland kurz vor dem Start?

Deutschland galt als unwahrscheinlich

3 kleine Hinweise

Es ist Apples erklärtes Ziel, den bargeldlosen Bezahldienst Apple Pay möglichst schnell in vielen Ländern der Welt einzuführen. Nach einer langen Phase, in der es den Dienst nur in den USA gab, startete er inzwischen in zehn weiteren Staaten - darunter unsere Nachbarländer Frankreich und Schweiz.Ein Deutschlandstart dagegen erschien stets in weiter Ferne - zu groß der Widerstand des hiesigen Bankensektors und zu groß der Wert von Bargeld in der hiesigen Bevölkerung, so hieß es. Doch natürlich ist Deutschland trotz allem ein attraktives Zielland für Apple, denn immerhin leben hierzulande 80 Millionen potenzielle Nutzer. Außerdem gibt es seit Juni eine Petition zur Einführung des Dienstes bei uns, die inzwischen von über 12.000 Personen unterstützt wird.Nun häufen sich kleine versteckte Hinweise darauf, dass der Wunsch vieler deutscher Apple-Nutzer bald in Erfüllung gehen könnte. So zeigte das Support-Dokument für teilnehmende Banken weltweit eine Europakarte, in der auch Deutschland in dem Blau der teilnehmenden Länder getunkt war. Das sorgte unter anderem im MacTechNews-Forum für Spekulationen. Inzwischen ist die Karte aber aktualisiert und Deutschland ist wieder so grau wie die meisten Staaten Europas. So weit könnte es sich einfach nur um ein Versehen gehandelt haben.Ein weiterer kleinerer Hinweis taucht aber auf, wenn man auf der deutschen Webpräsenz nach dem Stichwort »Apple Pay« sucht und die Ergebnisse der Kategorie Support anzeigen lässt. Dann erscheint nämlich die deutsche Version von der Apple-Pay-Beschreibung als Suchergebnis. Der Link führt allerdings ins Nichts, was darauf hinweist, dass die Seite - noch - nicht freigeschaltet ist.Ein aufgeregter Reddit-Nutzer will auch noch einen dritten Hinweis ausfindig gemacht haben: Apples Einladungskarte für den Event »Hello Again« am kommenden Donnerstag. Auf dieser sind Schwarz, Rot und Gold prominente Farben des Ensembles.Jeder Hinweis für sich ist nicht als schlagkräftiger Beweis zu werten, dass Apple Pay bald bei uns startet. Doch gemeinsam eröffnen sie wenigstens die Perspektive, vor allem weil bei der weltweiten Durchsetzung des Dienstes auch Deutschland einen sehr wichtigen Teil beitragen müsste. Der Start von Apple Pay in Frankreich und der Schweiz wurde ebenfalls auf einer Keynote verkündet, von daher ist es zumindest möglich, dass Apple dies in einer Woche wiederholt. Neben Deutschland ist vor allem auch ein Japan-Start im Gespräch - die Hinweise hier sind allerdings deutlich klarer.