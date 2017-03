AirPods 2 mit Pulsmessung? Apple-Patent mit Details aufgetaucht

In einem neuen Patentantrag widmet sich Apple der Weiterentwicklung von Kopfhörern, wie sie in Form der AirPods auf den Markt gekommen sind. Im vorliegenden Dokument steht der Fokus dabei auf der sinnvollen Integration von biometrischen Sensoren, welche vom verbundenen Gerät ausgewertet werden können. Funktional erinnert der Ansatz an die Sensoren der Apple Watch, mit denen Apple unter anderem den Puls messen kann.Um auch mittels Kopfhörer den Puls sowie den Sauerstoffgehalt des Blutes zu messen, müssen der Hörer im vorliegenden Fall allerdings als In-Ear-Kopfhörer konzipiert sein. Dadurch ist Apple nämlich in der Lage, die Sensoren in der Außenseite zu integrieren, damit im Innenohr die gewünschten biometrischen Daten gesammelt werden können.Hierbei werden mittels Licht und deren Absorption an der Haut des Innenohrs Rückschlüsse auf Puls und Sauerstoffgehalt gezogen. Um einen möglichst genauen Wert im Bereich des Tragus (zu den Bezeichnungen siehe erstes Bild) zu erhalten, sieht das Patent einen flexiblen gummiartigen Ring auf der gegenüberliegenden Seite vor. Dadurch drückt sich der Kopfhörer im Bereich der Concha ab und schiebt sich möglichst nah an den Tragus.Auch wenn das Patent recht konkret ist und die technische Umsetzung keine Herausforderung zu sein scheint, könnte noch viel Zeit vergehen, bis Apple das Patent umsetzt. Wie schon bei der Apple Watch darf auch bei den AirPods nicht unterschätzt werden, wie viel Akkuleistung Sensoren für regelmäßige Messungen benötigen. Die aktuelle Laufzeit von 2 bis 5 Stunden je Akkuladung lässt nur wenig Spielraum für zusätzliche Sensoren.Mit dem W1-Chip in den AirPods versucht Apple bereits, diesem Problem entgegenzuwirken, indem ein sehr effizienter Chip für die kabellose Bluetooth-Verbindung und Sensoren zum Einsatz kommt. Inwieweit sich hier auch biometrische Sensoren einbinden lassen, ist jedoch unklar. Das Patent (Antragsnummer 20170078785 ) hat Apple bereits am 16. September 2015 in den USA eingereicht - also weit vor der Vorstellung der AirPods im vergangenen Herbst.