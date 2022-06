watchOS 9 Beta 2: Neue Features für Workout und Akku-Management

Neue Akku-Kalibrierung für Apple Watch Series 4 und Series 5

Bekannte Probleme der zweiten Beta

Neben den neuen Betaversionen von iOS 16, iPadOS 16 und macOS 13 hat Apple auch die zweite Beta von watchOS 9 veröffentlicht. Außer den üblichen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen hat das Unternehmen in der neuen Betaversion 20R5307h auch an einigen Features geschraubt, um die Stabilität von Neuerungen wie den hinzugekommenen Workout-Ansichten zu optimieren.Nutzer müssen an der Digital Crown drehen, um sich verschiedene Daten während des Workouts anzeigen zu lassen. Dazu zählen in der Beta 2 unter anderem Aktivitätsringe und Höhenveränderungen (bei Steigungen oder Gefällen). Zudem hat Apple das Akku-Management in watchOS 9 angepasst, was potenzielle Vorteile für mehrere Modelle der Apple Watch bedeutet.Apple thematisiert die Neuerungen des Akku-Managements in den Veröffentlichungshinweisen zur zweiten Beta von watchOS 9. Der verbaute Akku der jeweiligen Apple Watch kalibriert sich demzufolge nach der Installation von watchOS 9 neu. Der Grund: Die maximale Akku-Kapazität der Uhr soll so präziser abgebildet werden, um Nutzern genauere Hinweise als zuvor über den Zustand des verbauten Akkus zu geben.Das Feature betrifft nur zwei Modelle der smarten Uhr: Apple Watch Series 4 und Apple Watch Series 5. Bei beiden Geräten führt watchOS 9 eine automatische Neu-Kalibrierung des Akkus durch. Bei neueren Modellen wie Apple Watch Series 6 und Apple Watch Series 7 kommt das Feature nicht zum Einsatz. Warum Apple die automatisierte Kalibrierung auf die Series 4 und Series 5 beschränkt, ist nicht bekannt.Die zweite Betaversion von watchOS 9 enthält Apple zufolge noch diverse Baustellen, wie es für eine frühe Vorab-Software auch nicht anders zu erwarten ist. Beispielsweise kann es bei Neuinstallationen von Apple-Apps via App Store zu Problemen kommen, wenn Anwender dazu eine Mobilfunkverbindung nutzen. Zudem werden FaceTime-Audio-Anrufe dauerhaft stummgeschaltet, wenn Nutzer während des Telefonats einen VoLTE-Anruf erhalten. Die Beta von watchOS 9 ist bislang nur für Entwickler verfügbar. Voraussichtlich im Juli erscheint die erste Public Beta.