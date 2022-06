Apple gibt macOS 13, iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 und tvOS 16 in zweiter Beta frei

Große Updates im Herbst

Die aktuell verfügbaren Systembuilds

System Buildnummer Veröffentlicht macOS 13 Beta 2 22A5286j 22.06.2022 iOS 16 Beta 2 20A5303i 22.06.2022 iPadOS 16 Beta 2 20A5303iv 22.06.2022 watchOS 9 Beta 2 20R5307h 22.06.2022 tvOS 16 Beta 2 20J5319h 22.06.2022

Etwas mehr als zwei Wochen liegt die WWDC 2022 bereits zurück und erwartungsgemäß hatte Apple einen ersten Blick auf die kommenden Major Releases geworfen. Wie immer konnten Entwickler auch direkt im Anschluss an die Veranstaltung eine Betaversion laden und die zahlreichen Neuerungen genauer unter die Lupe nehmen. Für Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms dürfte hingegen noch einige Zeit verstreichen, bis iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 und tvOS 16 als Public Beta erscheinen. Normalerweise tut sich bei den ersten Betas noch recht viel, so sagte Apples Software-Chef Craig-Federighi bereits einige Verbesserungen für die Funktion "Stage Manager" zu. Wir aktualisieren diese Meldung, sobald konkrete Neuerungen bekannt sind.Der Star auf der WWDC 2022 war neben den ersten M2-Macs sicherlich iPadOS 16 – zwar hatte Apple Jahr für Jahr versprochen, das Tablet zu einem Produktivgerät zu machen, diesmal stellte Cupertino allerdings tatsächlich maßgebliche Verbesserung vor. So gibt es nun Virtuellen Speicher samt Swap, was deutlich leistungsfähigere Apps und Systemfunktionen erlaubt. Genauso wie macOS Ventura bringt iPadOS 16 zudem den "Stage Manager" mit, wenngleich es hierfür eines M1-iPads bedarf.iOS 16 weist hingegen an anderer Stelle große Änderungen auf, den Apple gestaltete den Lockscreen grundlegend neu. Dieser lässt sich nicht nur weitreichend individualisieren, sondern erlaubt auch Widgets. watchOS 9 erweitert die Smartwatch um Funktionen wie neue Ziffernblätter und präzisere Messungen zur Erkennung von Vorhofflimmern, tvOS 16 soll das Zusammenspiel mit anderen Apple-Geräten verbessern Alle Meldungen zu macOS 13 "Ventura" Alle Meldungen zu iOS 16 Alle Meldungen zu iPadOS 16 Alle Meldungen zu watchOS 9Zum Abschluss wie immer die Zusammenfassung, welche Betas sich derzeit in der Downloadsektion des Entwicklerbereichs finden lassen, vermerkt ist außerdem die aktuelle Buildnummer. Die separat erfolgende Betaphase von iOS 15.6 und macOS 12.5 führen wir an dieser Stelle hingegen nicht auf.