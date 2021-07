watchOS 7.6.1 erschienen

Schwerer Sicherheitsmangel behoben

Installation

Apple veröffentlichte an diesem Montag bereits iOS 14.7.1, iPadOS 14.7.1 und macOS 11.5.1 für alle Nutzer. Es handelte sich vorrangig um ein kritisches Sicherheitsupdate, denn durch die Ausnutzung eines Fehlers in der Speicherverwaltung konnten Angreifer Code mit Kernel-Rechten ausführen. Der Fehler wurde möglicherweise bereits für Attacken ausgenutzt, daher sollten Nutzer die Updates möglichst bald installieren.Doch am Montag fehlte eine große Apple-Plattform: watchOS. Bereits gestern kursierten Berichte, dass Apple watchOS 7.6.1 zum Download freigegeben hätte, doch diese begründeten sich wohl auf eine Falschmeldung einer US-Seite. Nun hat Apple aber tatsächlich watchOS 7.6.1 zum Download für alle Nutzer freigegeben.In der Beschreibung des Updates notiert Apple nur, dass man wichtige Änderungen für die Sicherheit vorgenommen habe. Doch ein Support-Artikel beschreibt, dass watchOS 7.6.1 dieselbe Sicherheitslücke schließt, welche Apple bereits am Montag in iOS, iPadOS und macOS behob. Konkret konnte die Programmierschnittstelle "IOMobileFrameBuffer" zum Ausführen von Code mit Kernel-Rechten ausgenutzt werden – damit konnten Angreifer viele Sicherheitsmechanismen im Betriebssystem aushebeln.Um das Update zu installieren, muss die Apple Watch einen Akkustand von mindenstens 50 Prozent aufweisen und am Ladegerät angeschlossen sein – nur wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind, lässt sich das rund 70 MB große Update über die Apple-Watch-App auf dem gekoppelten iPhone einspielen. Je nach Watch-Modell dauert die Installation nach Fertigstellung des Downloads 5 bis 20 Minuten. In dieser Zeit sollte die Apple Watch auf dem Ladegerät verbleiben.