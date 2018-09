watchOS 5: Wie die neuen animierten Watch-Faces entstanden sind

Apple fügte watchOS 5 vier neue, animierte Watch-Faces hinzu – Feuer, Wasser, flüssiges Metall und Farb-Nebel. Diese werden auf der Apple Watch Series 4 anders dargestellt als auf den Vorgängermodellen: Auf der Series 4 breiten sich die Effekte bis zu den runden Ecken des Displays aus, während auf den älteren Modellen die Animation nur hinter dem runden Zifferblatt zu sehen ist.Auf den ersten Blick sehen die neuen Watch-Faces nach Effekten aus, die in einem 3D-Rendering-Programm entstanden sind. In einem neuen, beeindruckenden Video zeigt Apple, dass die Animationen aber mit echten Kameras erstellt wurden – Feuer, Wasser und Rauch wurden mit Hochgeschwindigkeitskameras in speziellen Gehäusen aufgenommen. In diesen Gehäusen bildete Apple die Zifferblätter nach, um zu simulieren, dass zum Beispiel das Wasser tatsächlich um die Elemente herum fließt.Alan Dye, Leiter von Apples Benutzeroberflächen-Design-Teams, sagte, dass man die Effekte auch hätte digital erstellen können – Apple entschied sich aber dagegen. Genau an solchen Details erkenne man, wie Apples Design-Team arbeite: Man habe Farb-Spezialisten, Grafik-Designer, Video-Spezialisten aber auch Modellbauer zusammenarbeiten lassen, um die beeindruckenden Effekte zu realisieren.