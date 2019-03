watchOS 5.2 erschienen – samt EKG in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Weitere Informationen folgen in Kürze

Soeben hat Apple die finale Version von watchOS 5.2 herausgegeben – und aktiviert die Elektrokardiogrammfunktion in vielen europäischen Ländern, darunter auch Deutschland. Auch die Erkennung von Herzrythmusstörungen wurde in Deutschland und weiteren europäischen Ländern freigeschaltet.Laut der gerade erschienenen Apple-Pressemitteilung steht die EKG-Funktion nun in 19 europäischen Ländern bereit – darunter Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Italien und Großbritannien.Voraussetzung für die Nutzung der EKG-Funktion ist eine Apple Watch Series 4 – ältere Watch-Modelle bringen die notwendige Sensorik nicht mit. Für die Erkennung von Herzrythmusstörungen ist eine Apple Watch Series 1 oder neuer erforderlich.Noch ist nicht bekannt, warum Apple die aufwändigen und zeitintensiven Genehmigungsverfahren der europäischen Union und den Mitgliedsstaaten plötzlich so schnell abschließen konnte. Viele Käufer einer Apple Watch Series 4 rechneten nicht damit, dass die Funktion in absehbarer Zeit genehmigt werden könnte.Zur Aktivierung der neuen Funktionalitäten muss nach Abschluss des Update-Vorgangs die Health-App geöffnet werden – dort kann die EKG-Funktion wie auch die Erkennung von Herzrythmusstörungen aktiviert werden.Neben der EKG-Funktion für Europa bringt watchOS 5.2 auch Unterstützung für die AirPods der zweiten Generation mit, welche seit einigen Tagen ausgeliefert werden.