watchOS 4 in dritter Entwickler-Beta erschienen

Heute Nacht hat Apple die dritte Vorversion des für Herbst vorgesehenen Updates von watchOS für Entwickler freigegeben. Im Unterschied zu macOS, iOS und tvOS gibt es für das Betriebssystem der Apple Watch keine öffentliche Beta, sodass lediglich im Entwicklerportal registrierte Nutzer einen Einblick in die Neuerungen erhalten können.watchOS 4 bringt neben einigen Neuerungen in der Nutzeroberfläche und einer angedachten Schnittstelle für Fitnessgeräte unter anderem ein überarbeitetes Dock mit, welches sich horizontal durchblättern lässt. Wer mit der üblichen Gitterstruktur der Apps im Home-Bildschirm unzufrieden ist, kann künftig auf eine alphabetische Listenansicht umstellen und so bestimmte Apps schneller und einfacher finden. Welche Neuerungen konkret die dritte Beta mitbringt, ist noch nicht bekannt. Apple spricht dabei nur allgemein von Verbesserungen und Fehlerbehebungen.Das Update erscheint bei Entwicklern in der Apple-Watch-App auf dem verbundenen iPhone, wenn darauf die aktuelle iOS-11-Beta läuft. Vor der Installation der Beta sollte unbedingt ein Backup angefertigt werden, denn falls Fehler bei watchOS 4 auftreten, gibt es keine einfache Möglichkeit zur Rückkehr zu watchOS 3.