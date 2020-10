urBeats3 gehen – aber neue Bluetooth-Kopfhörer von Beats zum Kampfpreis verfügbar

Das Ende der urBeats3

Beats Flex neu – und überraschend günstig

Quelle: Apple

Beats-Kopfhörer haben fraglos einen großen Kundenkreis – angesichts dessen, dass Apple aber mit den AirPods zumindest im Segment der Bluetooth-Kopfhörer starke Alternativen vorweisen kann, scheint die Bedeutung der Beats-Ohrhörer ein wenig in den Hintergrund zu rücken. Zuletzt ließ sich beobachten, dass Cupertino die Marke auf der hauseigenen Internetseite nicht mehr so prominent platziert wie noch vor einigen Tagen. Ein Verschwinden der Marke gilt jedoch als völlig unwahrscheinlich – stattdessen nimmt Apple weitere Veränderungen am Angebot vor und ersetzt ein kabelgebundenes Modell mit Bluetooth-Kopfhörern.Wer sich für Beats-Kopfhörer ohne Bluetooth-Funktion begeistern konnte, hatte in Apples Online Store die Möglichkeit, zu den urBeats3 zu greifen. Je nach Bedarf ließ sich das Zubehör mit einem Klinken- oder Lightning-Stecker ordern. Damit ist nun Schluss: Apple hat den Verkauf dieses Modells eingestellt. Kabelgebundene Alternativen gibt es bei Apple nun in Form der Beats-EP-On-Ear-Kopfhörer – die mit knapp 100 Euro allerdings ungleich teurer ausfallen als die urBeats3. Außerdem bietet Cupertino weiterhin EarPods an – diese kosten nun 18,50 Euro und weisen ebenfalls beide Stecker-Varianten auf.Etwas überraschend stellte Apple gestern noch ein neues Beats-Produkt in den Store: Beats Flex. Dabei handelt es sich um Bluetooth-Ohrhörer, die mit einem Kabel verbunden sind und in vier verschiedenen Farbvarianten auf den Markt kommen: In den Farben Yuzugelb sowie Beats Black werden die Kopfhörer bereits ab 20. Oktober versandt, die Optionen Rauchgrau und Flammenblau folgen im Winter. Bis zu 12 Stunden Laufzeit sollen möglich sein, aufgeladen wird das neue Zubehör über USB-C. Die Koppelung mit dem iPhone ist dank des W1-Chips simpel, vier beigelegte Ohreinsätze in verschiedenen Größen dienen dem bestmöglichen Tragekomfort. Das Design der Kopfhörer erinnert an die BeatsX, allerdings weiß das Flex-Modell auch preislich zu überzeugen: Es ist bereits für 48,65 Euro zu haben: