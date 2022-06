tvOS 16: Neues Feature für Drittanbieter-Apps – besseres Zusammenspiel mit Apple Watch und Co.

Neue Schnittstelle "DeviceDiscoveryUI"

Welche Apps von dem Feature profitieren

Apple nutzte die WWDC – wie gewohnt – zur Präsentation der kommenden Versionen von iOS, macOS und Co. – wer jedoch ebenso auf Neuigkeiten zum Betriebssystem des Apple TV gehofft hatte, wurde enttäuscht. Das Unternehmen kündigte im Zuge der WWDC aber zumindest eine Reihe neuer Features für tvOS 16 an, die Nutzer mehr Komfort und ein besseres Zusammenspiel mit anderen Apple-Geräten versprechen. Dazu zählt beispielsweise Cross-Device Connectivity für Drittanbieter-Apps. Entwickler können ihre Anwendungen damit besser zwischen verschiedenen Geräten wie beispielsweise Apple TV, iPhone und Apple Watch interagieren lassen.Apples WWDC-Sessions zeigen unter anderem die neue Schnittstelle "DeviceDiscoveryUI", über die sich die angesprochene Cross-Device Connectivity besser als je zuvor umsetzen lassen soll. Auch das Apple TV profitiere davon, so das Unternehmen. Softwareanbieter können darüber Anwendungen etwa für tvOS und iOS programmieren, die miteinander via lokales Netzwerk kommunizieren – zum Beispiel ein Apple TV mit einem iPhone in der Nähe. Apps ließen sich zwar schon zuvor mit entsprechenden Funktionen ausstatten, doch das neue Framework macht die Umsetzung einfacher und liefert zudem ein natives Interface. Alles soll nahtlos funktionieren, ohne dass Anwender dazu erst in die Einstellungen des jeweiligen Programms müssen.Fitness+ beispielsweise veranschaulicht gut, wie die optimierte geräteübergreifende Interaktion von Anwendungen funktioniert (auch wenn es eine Apple-eigene App ist). Wer den Service auf dem Apple TV verwendet, kann die tvOS-App von Fitness+ öffnen und das gewünschte Workout auswählen. Die dazugehörige watchOS-Anwendung der Apple Watch erinnert den Nutzer daraufhin umgehend daran, das Workout zu starten. Die von der Uhr erhobenen Gesundheitsdaten wiederum werden auf das Apple TV übertragen und dort in Echtzeit angezeigt. Andere Anwendungen lassen sich ebenso eng verzahnt mit mehreren Apple-Produkten gleichzeitig nutzen.Ein anderes Beispiel sind Spiele. Wer das Apple TV für Gaming einsetzt, kann zukünftig ein iPhone, iPad oder sogar eine Apple Watch als Controller verwenden – vorausgesetzt, das jeweilige Spiel unterstützt DeviceDiscoveryUI. App-Entwickler müssen ihre Software entsprechend aktualisieren, damit das Feature funktioniert.