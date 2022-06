Viele Neuerungen für tvOS 16: Ausgefeilterer Multi-User-Support, aufpolierte TV-App, Verbindung mit iPhone-Apps

tvOS 16 fand keine Erwähnung in der WWDC-Keynote

Von Zeit zu Zeit wird Kritik laut, dass Apple nicht so recht wisse, wie es mit dem Apple TV weitergehen soll. Tatsächlich schenkt das Unternehmen der Set-Top-Box nicht gerade ein Übermaß an Aufmerksamkeit: Die Hardware bleibt oft jahrelang ohne Nachfolger auf dem Markt und der App Store auf tvOS ist alles andere als gut gefüllt. Apple schien auch keine Notwendigkeit zu erkennen, im Rahmen der vergangenen WWDC-Keynote auf tvOS 16 einzugehen – die Plattform wurde schlichtweg gar nicht erwähnt. Auch wenn sich allzu gravierende Neuerungen zumindest im ersten Beta-Build in Grenzen halten, so feilte Cupertino doch an manchen Stellen des Systems.Nachdem Apple im vergangenen Jahr für die WWDC-Keynote auch die Neuerungen von tvOS 15 ausführlich vorstellte, blieb es diesmal auffällig still um das Betriebssystem. Einige Anwender teilten bereits die Befürchtung, das Unternehmen habe den Support für die hauseigene Set-Top-Box klammheimlich eingestellt. Mittlerweile warfen einige Entwickler und Journalisten bereits einen näheren Blick auf tvOS 16, welches zwar keine grundlegenden Änderungen bereithält, aber mit einigen Optimierungen glänzt. Sigmund Judge, Chefredakteur der ScreenTimes, listet alle bislang gefundenen Neuerungen in einem Twitter-Thread auf:Apple verspricht wie auch bei iOS und iPadOS 16 sowie macOS Venture eine erweiterte Kompatibilität für Game-Controller, darunter auch die Joy-Cons und der Pro Controller der Nintendo Switch. Ferner möchte Cupertino künftig mit der Unterstützung des Konnektivitätsstandards Matter eine bessere Einbindung von Smart-Home-Geräten erzielen.Abonnenten von Fitness+ sollen künftig während eines Trainings einen Motivationsschub erfahren, indem bestimmte Parameter angezeigt werden. Entwickler erhalten zudem die Möglichkeit, tvOS-Anwendungen mit Apps auf dem iPhone, iPad oder der Apple Watch zu verbinden, um neue Funktionen einzubinden. Der in tvOS 13 eingeführte Multi-User-Support wurde entschieden verbessert: Ein gesondertes Einloggen in den Apps ist nicht länger erforderlich, wenn die Daten in einem gemeinsamen Schlüsselbund gespeichert sind. Außerdem schlägt das Kontrollzentrum nun die Einrichtung weiterer Profile vor, wenn eine Familiengruppe vorliegt. Kleine Optimierungen gibt es in den Einstellungen: Nutzer können die Option „Hover Text“ in den Bedienungshilfen aktivieren und zwischen einer 12- oder 24-Stunden-Anzeige der Uhrzeit wählen.Das Fernbedienung-Piktogramm im Kontrollzentrum öffnet eine neue Anwendung und die TV-App verzeichnet einige Neuerungen: Der Abspann nach einem Film oder einer Serie wird nun wie auch bei anderen Streaming-Anbietern verkleinert dargestellt. An die Konkurrenz von Apple TV+ erinnern zudem neue Video-Previews, wenn Anwender entsprechende Inhalte auswählen. Die Anwendung unterstützt außerdem den Standard HDR10+.tvOS 16 ändert an den Systemvoraussetzungen nichts: Weiterhin reicht ein Apple TV HD aus, um in den Genuss der neuen Software zu kommen.