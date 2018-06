macOS Mojave: Systemaktualisierungen nicht mehr über den Mac App Store

Bevor es den Mac App Store gab, wurden Systemupdates und andere Aktualisierungen von Systemkomponenten über die in Mac OS X integrierte Softwareaktualisierung heruntergeladen und installiert. Nach der Einführung des Mac App Stores ließ Apple zwar den Unterbau weitgehend unverändert, die Benutzeroberfläche für den Download von Software-Aktualisierungen wanderte aber in den Mac App Store. Apple wollte wohl, dass der Nutzer den Download von App-Aktualisierungen und Betriebssystem-Updates an der selben Stelle vornehmen kann.Auf iOS waren diese Funktionen schon immer getrennt: iOS-Updates laden Nutzer über die Systemeinstellungen herunter - App-Updates werden in der App-Store-App bereitgestellt.Schon in unserem gestrigen Live-Hands-On fiel uns auf , dass Apple mit macOS 10.14 Mojave Systemaktualisierungen nicht mehr über den Mac App Store anbieten wird. Stattdessen finden sich in den Systemeinstellungen wieder ein Bereich, in dem der Nutzer Betriebssystemaktualisierungen herunterladen können - dort finden sich auch die Optionen wieder, ob der Mac Updates automatisch laden und installieren soll:Die Update-Sektion des Mac App Stores war in der Vergangenheit nicht sonderlich stabil - häufig mussten Nutzer auf den "Update"-Knopf einhämmern, bis sich endlich etwas tat. Oft war es auch der Fall, dass zwar das Update heruntergeladen und installiert wurde, der Mac App Store aber während des Downloads keinerlei Fortschritt anzeigte.