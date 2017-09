macOS High Sierra Golden-Master erschienen

Am 25. September soll die finale Version von macOS High Sierra an alle Endkunden verteilt werden - eine Woche vor dem Start hat Apple nun die Golden-Master-Version von macOS High Sierra an Entwickler und Mitglieder im öffentlichen Beta-Programm freigegeben. Diese kann über das Apple Entwicklerportal oder für Mitglieder im Beta-Programm über den Mac App Store heruntergeladen werden.Ein Blick in die Versionsbeschreibung zeigt, dass Apple leider einige bekannte Mängel der vorherigen Vorabversionen nicht behoben hat. So ist es zum Beispiel immer noch nicht möglich, das neue Dateisystem APFS auf Macs mit normaler Festplatte zu verwenden. Auch werden einige iMacs mit 3TB-Fusion-Drive nicht von APFS unterstützt. Merkwürdigerweise gibt es auch keine Möglichkeit, Bilder im von Apple propagiertem HEIF-Format zu erzeugen - nur die Darstellung ist möglich, nicht aber das Erzeugen (iOS-Geräte ab iPhone 6s bieten diese Möglichkeit). Auch gibt Apple an, dass manche Übersetzungen noch nicht eingepflegt wurden und es deswegen zu teils englischsprachiger Textausgabe kommt.Anfang übernächster Woche soll die finale Version erscheinen - es ist nicht zu erwarten, dass Apple bis dahin noch eine größere Menge an Fehlern beheben wird. Vielmehr wird wahrscheinlich diese Version am 25.9. freigegeben werden, sollten nicht noch eklatante Mängel an die Oberfläche treten.