macOS Ergänzungsupdate behebt Störgeräusche aus Lautsprechern beim 2018er MacBook Pro

Gestern Abend veröffentlichte Apple das zweite Ergänzungsupdate für macOS 10.13.6 – speziell für das MacBook Pro 2018. Das erste Ergänzungsupdate behob einen Fehler, bei dem das neue MacBook Pro 2018 bei Last viel zu früh den Prozessor heruntertaktete und so nicht das volle Performance-Potenzial der 4- und 6-Kern-CPUs ausnutzte.Apple spricht in der Beschreibung des gestrigen Updates leider nur von "Fehlerbereinigungen und Stabilitätsverbesserungen". Ersten Nutzerrückmeldungen nach behebt das zweite Ergänzungsupdate aber ein Ärgernis, von dem viele Nutzer der aktuellen MacBook-Pro-Modelle betroffen sind: Beim Abspielen von Audio sind von Zeit zu Zeit Störgeräusche über die Lautsprecher zu vernehmen. Einige Kunden berichten auch von kurzen, zufällig auftretenden Tonaussetzern. Ersten Nutzerrückmeldungen nach ist dieses Problem nach der Installation des Updates nun behoben.Zwar korrigiert das Update das Problem der knisternden Lautsprecher bei Nutzung von macOS – unter Windows tritt das Problem aber nach wie vor auf, da Apple noch keine aktualisierten Boot-Camp-Treiber bereitstellt. Es ist davon auszugehen, dass Apple spätestens mit dem Erscheinen von macOS Mojave auch die Treiber für Windows dementsprechend anpasst.