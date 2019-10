macOS Catalina: Zweite Beta von 10.15.1 erschienen

Apple hat vor knapp zwei Wochen die finale Version von macOS 10.15.0 Catalina veröffentlicht. Am vergangenen Dienstag hat Apple bereits ein Ergänzungsupdate für macOS Catalina zum Download bereitgstellt, welches Installationsprobleme und einen Fehler bei der Bestätigung der iCloud-Nutzungsbedingungen ausmerzte.Soeben hat Apple die zweite Beta-Version von macOS 10.15.1 über die Apple Developer Connection für alle eingetragenen Entwickler veröffentlicht (Buildnummer 19B77a). Bei 10.15.1 handelt es sich um ein reines Fehlerbereinigungsupdate, neue Funktionalitäten sind nicht zu erwarten.Am vergangenen Montag berichteten wir, dass einige Nutzer von macOS Catalina mit Mail-Problemen zu kämpfen haben: Offenbar zerstört Mail.app aus Catalina bei manchen Aktionen den Inhalt von E-Mails – die genauen Details sind aber noch nicht bekannt. Ebenfalls unklar ist, ob Apple dieses Problem mit macOS 10.15.1 angegangen ist.Es ist zu erwarten, dass die finale Version von macOS 10.15.1 in den kommenden zwei Wochen für alle Nutzer erscheinen wird – im öffentlichen Public Beta Program dürfte die zweite Beta-Version in den kommenden 24 Stunden erscheinen.