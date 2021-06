macOS 12 Monterey: Praktisches neues Feature für Menüleiste und Vollbildmodus

Menüleiste verschwindet im Vollbildmodus



Quelle: The 8-Bit

macOS 12 Monterey mit zusätzlicher Option

In vielen Fällen schneller ans Ziel

Die überwiegende Mehrzahl der Mac-Besitzer kann sich vermutlich eine Benutzeroberfläche ohne feste Menüleiste nicht vorstellen und möchte das Element um nichts in der Welt missen. Windows-Nutzern hingegen ist es völlig unbekannt, beim Microsoft-Betriebssystem sind Menüs bekanntlich immer unterhalb der Kopfleiste eines Programmfensters zu finden. macOS-Apps hingegen müssen hierfür zwingend die vom System bereitgestellte Komponente am oberen Rand des Displays nutzen.Mac-Besitzer, die zumindest einige ihrer Apps gern im Vollbildmodus verwenden, müssen sich allerdings mit einer speziellen Eigenart von macOS auseinandersetzen. Die Menüleiste verschwindet nämlich, wenn man ein Programm bildschirmfüllend nutzt. Um sie einzublenden, muss der Mauszeiger an den oberen Rand des Displays bewegt werden und dort für kurze Zeit verharren. Dann erst schiebt sich die Menüleiste wieder von oben ins Bild und es lassen sich die einzelnen Optionen anklicken. Das kostet naturgemäß stets ein wenig Zeit.Da Windows-Programme integrierte Menüs enthalten, stehen diese selbst im Vollbildmodus stets zur Verfügung. Apple verschafft Mac-Nutzern mit macOS 12 Monterey ebenfalls die Möglichkeit, die Menüleiste auch im bildschirmfüllenden Betrieb eingeblendet zu lassen. Das hat das Blog The 8-Bit anhand der Betaversion des kommenden Mac-Betriebssystems herausgefunden. Konfigurieren lässt sich das Verhalten der Zeile in den Systemeinstellungen unter "Dock & Menüleiste". Dort ist bislang lediglich die Option "Menüleiste automatisch ein- und ausblenden zu finden". In der Vorabversion macOS 12 Monterey gibt es zusätzlich eine Auswahlmöglichkeit namens "Menüleiste im Vollbildmodus automatisch ein und ausblenden". Wird diese deaktiviert, bleibt das Menü stets sichtbar.Die erweiterte Konfigurationsmöglichkeit für das Zusammenspiel von Vollbildmodus und Menüleiste stellt eine Detailverbesserung dar, die von etlichen Mac-Nutzern begrüßt werden dürfte. Wer in Apps viel mit Menüs arbeitet, gelangt durch die ständige Präsenz der Zeile am oberen Bildschirmrand ein wenig schneller ans Ziel. Jede einzelne Aktion wird dadurch zwar nur minimal beschleunigt, im Laufe eines Tages lässt sich so aber in vielen Fällen einiges an Zeit einsparen.