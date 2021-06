Mail-App mit Extension-Support ab macOS Monterey – Alte Plugins nicht mehr unterstützt

Mail-Extensions aus vier Kategorien

Compose: Wer zusätzliche Funktionen beim Erstellen von E-Mails benötigt, findet sie künftig über Compose-Extensions. Egal, ob es um einzelne hinzugekommene Features oder umfangreichere Workflows geht – entsprechende Erweiterungen sollen Nutzern die Tools zur Verfügung stellen, die sie zum Verfassen selbst komplexer E-Mails benötigen.

Actions: Erweiterungen aus dem Actions-Bereich geben Anwendern die Gelegenheit, beliebige Regeln für eintreffende E-Mails zu bestimmen. So sind viele automatisierte Aktionen möglich, ohne dass Nutzer dazu eingreifen müssen. Mails können je nach Inhalt, Absender oder anderer Kriterien beispielsweise mit ausgewählten Farben markiert oder in eine gesonderte Inbox verschoben werden. Zudem lassen sie sich automatisch als gelesen oder mit Hinweisen bezüglich des Inhalts kennzeichnen.

Content Blocking: Wie von Safari bekannt können Mail-Extensions ebenso als Inhalte-Blocker auf WebKit-Basis agieren. Je nach E-Mail sind so zuvor festgelegte HTML-Elemente der jeweiligen Nachricht blockierbar. Die Funktionsweise der Content Blocker für Mail geht deutlich über das einfache Ausblenden von Bildern hinaus – sofern die benötigte Extension bereitsteht.

Messaging Security: Die vierte Kategorie erweitert Mail um Sicherheitsfunktionen. Mails lassen sich darüber vor dem Versenden verschlüsseln und beim Empfangen entschlüsseln. Zudem werden sicherheitsrelevante Signaturen unterstützt.

Alte Mail-Plugins funktionieren nicht mehr

Fans von Browser-Extensions kamen bei Apples WWDC-Keynote am Montag auf ihre Kosten. Entwickler können ab iOS 15 und iPadOS 15 die von der Safari-Desktopversion bekannten Erweiterungen auch für die Mobilvariante anbieten. Zudem kommt in macOS-Monterey der Extension-Support einer weiteren App hinzu: Apples Mail-Anwendung unterstützt ab der nächsten macOS-Version ebenso Erweiterungen, über die sich das Programm um viele Features erweitern lässt.Entwickler können Mail-Extensions über das neue MailKit-Framework von macOS Monterey bereitstellen. Apple verspricht das schon von Safari-Erweiterungen bekannte Level an Einfachheit, Sicherheit und Datenschutz. Das Unternehmen hat für die angekündigten Mail-Extensions vier Kategorien bekanntgegeben:Außer den genannten Funktionserweiterungen hält das MailKit-Framework in Monterey auch eine Einschränkung bereit: Die bisher für Apples Mail-App angebotenen Plugins funktionieren nicht mehr. Wer entsprechende Plugins einsetzt, muss darauf hoffen, dass eine neue Variante davon als MailKit-Erweiterung erscheint.