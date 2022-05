macOS 12.4, iOS 15.5 und weitere: Apple gibt 4. Beta frei

Bugfixes, kleinere funktionelle Verbesserungen

Die aktuell verfügbaren Betaversionen

System Buildnummer Veröffentlicht macOS 12.4 Beta 4 21F5071b 03.05.2022 iOS 15.5 Beta 4 19F5070b 03.05.2022 iPadOS 15.5 Beta 4 19F5070b 03.05.2022 watchOS 8.6 Beta 4 19T5570a 03.05.2022 tvOS 15.5 Beta 4 19L5569a 03.05.2022

Genau einen Monat liegt die Veröffentlichung der ersten Betaversionen von macOS 12.4, iOS 15.5 sowie den weiteren Systemen nun schon zurück. In dieser Zeit verteilte Apple mehrere Builds – am heutigen Abend ist es bereits der Vierte. Man kann davon ausgehen, dass Apple noch zwei- bis dreimal zum Download ruft, bevor die Updates dann für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Die World Wide Developers Conference beginnt am 6. Juni (Pfingstmontag), allerspätestens in jener Woche ist mit einer allgemeinen Freigabe zu rechnen. Aus den ersten Betas ging bereits hervor, welche Neuerungen die Systemupdates mitbringen.Insgesamt liegt der Schwerpunkt diesmal auf Fehlerbehebungen. Zwar nahm Apple auch einige funktionelle Anpassungen vor, weitestgehend handelt es sich aber um Aktualisierungen unter der Haube. Dafür gesellte sich allerdings noch eine sechste System-Beta mit hinzu, denn neben macOS, iOS, iPadOS, watchOS und tvOS nahm Apple zudem die "Studio Display Firmware" als Vorabversion mit in den Reigen auf. Das Update erfolgt über die Software-Aktualisierung unter Monterey (Beta) und nicht über den Entwickler-Bereich. Die viel kritisierte Bildqualität der Webcam im Studio Display konnte den ersten Erfahrungen zufolge allerdings nicht grundlegend verbessert werden (siehe An sonstigen Änderungen gibt es nicht näher dokumentierte Anpassungen an Universal Control, Vorbereitungen für eine neue Musik-App mit Fokus auf klassische Musik und die Umbenennung des bislang immer noch als iTunes Pass geführten Store-Guthabens hin zu Apple Balance. Außerdem verrät sich ein bis dato nicht angekündigtes Modell des Mac mini in den Systemtiefen.Zum Abschluss wie immer der Überblick, welche Betas sich derzeit in der Downloadsektion des Entwicklerbereichs finden lassen. Wer als registrierter Entwickler am Test teilnehmen möchte, kann die folgenden Systeme laden und installieren: