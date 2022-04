iOS 15.5 schließt „sensible Orte“ von Rückblicken in der Fotos-App aus

Aktuell zwölf „sensible Orte“

Anne-Frank-Haus

Fabryka Schindlera

Gedenkstätte Yad Vashem

Liste wird wohl künftig erweitert

Apples hauseigene Fotos-App wird immer leistungsfähiger und bedient sich einiger Algorithmen, um beispielsweise Personen, Orte oder außergewöhnliche Ereignisse zu identifizieren. Das führt einerseits zu schnelleren und effektiveren Suchergebnissen in der Mediathek, andererseits spuckt die App mithilfe dieser Informationen in unregelmäßigen Abständen sogenannte „Rückblicke“ aus. Dabei handelt es sich um eine Aneinanderreihung thematisch ähnlicher Aufnahmen, die mit Musik unterlegt werden. Manchmal erstellt der Algorithmus jedoch Sammlungen, die unangebracht wirken. Zukünftig sind bestimmte Orte von den Rückblicken ausgenommen.iOS 15.5 verzichtet auf allzu große Neuerungen, allerdings bringt die dritte Beta eine Änderung für die Fotos-Anwendung mit sich: 9to5Mac fand im Code des Builds eine Liste von „sensiblen Orten“. Dabei handelt es sich um Lokalitäten und Stätten, welche aufgrund historischer Gräueltaten besondere Bedeutsamkeit für die Nachwelt erlangten. Üblicherweise ist Apples Rückblicke-Feature bemüht, positive Stimmungen und Bilder für die mit maschinellem Lernen erstellten Sammlungen einzufangen. Bei den „sensiblen Orten“ könnte dies unpassend und geschmacklos wirken. Die bisherigen Einträge in der Liste stehen allesamt mit dem Holocaust in Verbindung: Zumeist sind es Konzentrationslager und Mahnmale, die Apple bewusst von der Rückblicke-Funktion ausklammert.Jedem der oben genannten Orte sind Längen- und Breitengrad sowie Radius zugewiesen: Die Fotos-App missachtet also alle an diese Lokalitäten aufgenommenen Bilder. Da keine offizielle Stellungnahme von Apple vorliegt, ist nichts über weitere „sensible Orte“ bekannt. Es gilt aber als einigermaßen wahrscheinlich, dass Cupertino die Liste noch entsprechend erweitert. Ein genaues Releasedatum für iOS 15.5 gibt es nicht, vermutlich müssen sich Nutzer aber nicht mehr lange gedulden, bis die finale Version zum Download bereitsteht.