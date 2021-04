macOS 11.3 und Updates für Mojave und Catalina beheben schwere Sicherheitslücke

Angriff hebelt Sicherheitsmechanismen aus – und ermöglicht Fernzugriff

Updates für Mojave und Catalina stehen bereit

Die Liste an Neuerungen für macOS 11.3 kann sich durchaus sehen lassen: iPhone- und iPad-Apps lassen sich nun einfacher auf ARM-Macs bedienen, die Musik- und Podcasts-Anwendungen haben Optimierungen erfahren und viele weitere kleine Features legen die Installation des Updates nahe. Wer sich davon unbeeindruckt zeigt, sollte einen Blick auf die Bugs und Probleme werfen, die nun behoben sind. Darunter fällt auch eine schwere Sicherheitslücke, die Apple in der Beschreibung des Updates nicht erwähnt, mittlerweile aber bestätigt wurde.Dass es sich bei der Installation neuer Updates oft bereits aus Sicherheitsgründen um eine kluge Entscheidung handelt, ist wohl kein Geheimnis. Im Falle der gestern veröffentlichten Aktualisierung von Big Sur ist dies aber besonders bemerkenswert: Die vom Sicherheitsforscher Cedric Owens entdeckte Lücke wurde bereits am 30. März dieses Jahres an Apple gemeldet, die nunmehr der Vergangenheit angehört – sofern der Nutzer macOS 11.3 installiert. In den vorangegangenen Versionen ist es Angreifern möglich, mithilfe eines mit Malware versehenen Dokuments großen Schaden anzurichten: Sie können so auf vertrauliche Daten des Anwenders zugreifen. Ein einfacher Doppelklick auf die Datei genügt: Die Gatekeeper-Mechanismen versagen an dieser Stelle und macOS spuckt keine Warnung oder Auswahldialog aus. Dabei handelt es sich nicht bloß um eine theoretische Gefahr: Laut TechCrunch gebe es Hinweise darauf, dass die Lücke bereits seit Monaten ausgenutzt werde.Anwendern wird daher dringend angeraten, das neueste Update vorzunehmen. Das gilt übrigens nicht nur für macOS 11: Gegenüber TechCrunch bestätigt Apple, die Sicherheitslücke auch bei früheren Versionen ausgemerzt zu haben. Das Unternehmen unterstützt üblicherweise die zwei Vorgängerversionen des aktuellen Mac-Betriebssystems mit Patches, wenn eine Aktualisierung auf eine neue Version nicht mehr möglich ist. Die beiden gestern veröffentlichten Updates 2021-003 für Mojave und 2021-002 für Catalina nehmen sich daher ebenfalls dieses Problems an.