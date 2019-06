macOS 10.15 & Sidecar: Hardware-Voraussetzungen, Funktionen, Touch Bar für alle Macs

Sidecar

Sidecar hat iDisplay „gesteved“

iDisplay

Duet Display

Neu entdeckt: Touch-Bar-Ersatz per iPad

Duet Display

Voraussetzungen: macOS 10.15 und iOS 13



Das per Terminalbefehl überredete MacBook brachte nur eine mittelmäßige Bildqualität zustande. Quelle: Reddit-User dotmax Das per Terminalbefehl überredete MacBook brachte nur eine mittelmäßige Bildqualität zustande. Quelle: Reddit-User dotmax

Überraschung: Nicht alle Catalina-Macs beherrschen Sidecar

MacBook, MacBook Air, MacBook Pro: Ab Anfang 2015

iMac: Ab Herbst 2015

Mac mini: Ab Herbst 2014

Mac Pro: Ab Herbst 2013

Terminalbefehl macht's doch möglich

Dotmax

defaults write

defaults write com.apple.sidecar.display AllowAllDevices -bool true; defaults write com.apple.sidecar.display hasShownPref -bool true; open /System/Library/PreferencePanes/Sidecar.prefPane

Wichtiger Hinweis

Mitkönnen Besitzer eines Macs und eines iPads dieses nun als weiteren Bildschirm verwenden. Die neue Funktion stattet die erweiterte Arbeitsfläche zudem mit einem neuen Eingabefeld aus, dass der Touch Bar gleicht. Auch herausgekommen ist, dass Sidecar nicht mit allen macOS-10.15-kompatiblen Geräten zusammenarbeitet. Findige Entwickler tüftelten jedoch bereits Lösungen dafür.Die Funktion, ein vorhandenes iPad als Zeitbildschirm am Mac nutzen zu können, hatten andere Anbieter bereits vorher programmiert. Eine der ersten Apps hießund kam 2010 auf den Markt. Die App deutscher Entwickler aus Stuttgart ist in der aktuellen Version für rund 17 Euro im App Store erhältlich. Allgemein als Marktführer gilt App Store: 16,99 Euro + diverse In-App-Kaufoptionen ) und bietet eine ähnliche Funktionalität an. Beobachter unkten bereits, Apple habe diese Apps „gesteved“. Der Begriff stammt aus der Steve-Jobs-Ära bei Apple. Ursprünglich bedeutete er, dass Funktionen, Anschlüsse oder Mitarbeiter aufgrund der (spontanen) Entscheidung des Apple-Chefs gehen mussten. Später hat sich eingebürgert, obsolet gewordene Dritthersteller-Software so zu titulieren, nachdem Apple deren Funktionen im kostenlosen Betriebssystem integriert hat (z.B. Taschenlampe, Messwerkzeug).Neu hinzugefügt hat Apple anscheinend eine Touch-Bar-Leiste am unteren Rand des iPad-Displays. Dieses Feature hat Apple exklusiv. Die Leiste taucht auch bei verbundenen iPads auf, deren Macs selbst keine Touch Bar enthalten. Die Unterstützung für den Apple Pencil bot übrigens etwaschon zuvor und betonte Präzision und Geschwindigkeit der eigenen Engine.Doch im Gegensatz zu den Fremd-Varianten arbeitet Apples Version nur, wenn die künftigen Betriebssysteme auf beiden Geräten laufen: Also mindestens macOS 10.15 Catalina auf dem Mac und iOS 13 auf dem betreffenden iPad. Zum Vergleich: iDisplay arbeitet in der aktuellen Version zusammen mit iPads und iPhones ab iOS 8 sowie Macs ab macOS 10.9, desweiteren mit Windows-Computern (ab XP) und Android-Geräten (ab Version 4).Auf Reddit hat ein Nutzer herausgefunden , dass nicht alle Macs, die Apple als kompatibel für das neue Betriebssystem aufführt, auch per Sidecar iPads ansteuern können. Seinem Post zufolge sind dazu nur folgende Geräte in der Lage:Sein MacBook Pro von Mitte 2014 konnte das eigene iPad Pro nicht von vorneherein ansteuern. Seiner Meinung nach liegt die Einschränkung an der fehlenden Hardware-Decodierung des HEVC-Codecs der ausgeschlossenen Modelle. Diese beherrschen nur Intel-Prozessoren ab der sechsten Generation aufwärts. Ihm gelang zwar mit einem Trick, seinen älteren Laptop zur Zusammenarbeit zu überreden, die Bildqualität fiel jedoch suboptimal aus., so der Name des Nutzers, fand einen-Befehl heraus, der Sidecar anweist, alle Geräte zuzulassen:Damit gelingt zwar das Anbinden an eigentlich ausgeschlossene Apple-Computer, die Übertragungsgeschwindigkeit sei auch in Ordnung gewesen, nicht jedoch die Bildqualität. Andere Nutzer versuchten den Hack und waren mit dem Ergebnis zufrieden. Es ist durchaus möglich, dass Apple in kommenden Beta-Versionen mehr Geräte zulässt – eventuell unter Zuhilfenahme älterer Codecs.: Terminal-Befehle greifen tief in die Systemarchitektur ein und sollten daher nur von erfahrenen Anwendern eingesetzt werden. MacTechNews übernimmt keinerlei Haftung für solche Eingriffe, sie dienen in diesem Artikel nur der reinen Information und nicht als Empfehlung zur Nachahmung.