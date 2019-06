Voraussetzungen

Nicht mehr nur eine Partition – System und Nutzerdaten nun getrennt

Nutzerdaten geschützt

Bildschirm-Zoom

Automatischer Dark Mode

Neu geordnete Systemeinstellungen

Screen Time

Überarbeitete Notiz-App

Neue Erinnerungs-App

32-Bit-Apps

Die neue Musik-App

Die neue Podcast-App

Die Apple-TV-App

Sprache pro App festlegen

Find My…

Automator & Apple Script

Diese News wird laufend ergänzt...

Soeben hat Apple die erste Beta für Entwickler von macOS 10.15 Catalina für alle Entwickler freigegeben – Kunden in Apples Public-Beta-Programm müssen sich noch bis Juli gedulden. Die finale Version will Apple im Herbst 2019 an alle Kunden wie üblich kostenfrei verteilen. Hier ein Überblick über alle neuen Funktionen in macOS Catalina:Zuerst die Voraussetzungen: Apple schließt sehr wenige Macs aus. Grundsätzlich gilt, dass alle Macs seit 2012 macOS Catalina unterstützen – mit Ausnahme des letzten Tower-Mac Pros aus 2010 und 2012. Beim MacBook setzt Apple ein Modell aus 2015 oder neuer voraus:Anders als ältere macOS-Versionen wird macOS Catalina auf einer gesonderten, schreibgeschützten Partition installiert, welche nicht veränderbar ist. Daher soll die Systemsoftware von Zugriffen von Außen geschützt sein. Ähnlich funktioniert dies schon auf iOS-Geräten und trägt maßgeblich dazu bei, dass sich die Software nicht durch fehlerhafte Tools beschädigen lässt.Bisher mussten nur Apps, welche über den Mac App Store vertrieben werden, bei Zugriff auf Dokumenten von Nutzern nachfragen. Diese Sicherheitsfunktion ist nun für alle Apps aktiviert – unabhängig von der Quelle. Will eine App auf eine Datei im Nutzerordner oder auf externen Volumes zugreifen, muss zuerst Erlaubnis des Nutzers eingeholt werden.Hat der Nutzer zwei Displays am Mac angeschlossen, kann ein Display dauerhaft eine vergrößerte Ansicht des Desktops zeigen – während das andere den kompletten Desktop darstellt. Dies ist bei Sehschwäche oder für Präsentationen sehr sinnvoll.Endlich lässt sich in macOS Catalina einstellen, das am Tag der helle Modus, am Abend der dunkle Modus verwendet werden soll:Schon mit den letzten iOS-Updates passte Apple die Einstellungs-App an und hob die iCloud-Einstellungen deutlich hervor. Selbiges macht Apple nun in macOS Catalina:Genau wie unter iOS versteckt Apple die Screen-Time-Funktionen in der Einstellungs-App. Diese ähnelt vom Aufbau her der iOS-Version:Die mittels Screen Time gesammelten Daten lassen sich, genau wie auf dem iPhone und iPad, auch Geräteübergreifend teilen:Auch auf dem Mac überarbeitete Apple die Notiz-App: Notiz-Ordner lassen sich nun einfach mit anderen Anwendern teilen – nicht mehr nur einzelne Notizen. Außerdem Lassens ich nun mehr Medien-Typen zu Notizen hinzufügen:Auch auf dem Mac erfuhr glücklicherweise die Erinnerungen-App eine Überarbeitung und kommt im selben Design der iOS- bzw. iPadOS-Variante daher:Apple macht tatsächlich ernst: 32-Bit-Programme lassen sich auf macOS Catalina nicht mehr ausführen. macOS 10.15 quittiert den Versuch mit einer Meldung, dass 32-Bit-Apps nicht mehr unterstützt werden.iTunes ist Geschichte und wurde durch drei neue Apps ersetzt. Eine davon ist die neue Music-App, welche vom Look her stark an den mit macOS Mojave eingeführten neuen Mac App Store erinnert. Interessant ist, dass Apple auf farbige Icons in der Seitenleiste setzt:Für Podcasts bietet Apple nun auch eine eigene App an. Der Aufbau ist grundsätzlich identisch zur Music-App:Ebenfalls neu: Die Apple-TV-App. In dieser finden sich nun Filme des Nutzers, die lokal gespeichert sind, im iTunes Store gekauft wurden, wie auch Apples zukünftiger Seriendienst "Apple TV+":Ebenfalls neu in macOS Catalina: In den Systemeinstellungen lässt sich nun pro App festlegen, in welcher Sprache diese gestartet werden soll. Vormals war dies nur für das gesamte Betriebssystem über die Einstellungen festlegbar (aus dem Terminal war dies bereits in Vorversionen möglich):Endlich steht die "Freunde finden" und "Find My iPhone"-App auch auf dem Mac zur Verfügung – und zwar in der neuen, zusammengefassten "Find My"-App:Automator ist zwar als App noch vorhanden, genau wie der Apple-Script-Editor. Beide Apps verweigern aber den Start bzw. hängen sich sofort nach Starten auf.