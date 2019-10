macOS 10.15.1 und watchOS 6.1 stehen in den Startlöchern – heutige Veröffentlichung wahrscheinlich

AirPods Pro erfordern Apple-Geräte mit iOS 13.2 oder neuer, iPadOS 13.2 oder neuer, watchOS 6.1 oder neuer, tvOS 13.2 oder neuer oder macOS Catalina 10.15.1 oder neuer.

Die Neuerungen

HomePod-Update?

Überraschend stellte Apple gestern die neuen AirPods Pro vor – ohne Event, sondern mit einer simplen Pressemitteilung. Außerdem veröffentlichte Apple auch diverse Software-Updates: iOS 13.2 und iPadOS 13.2 stehen ab sofort zum Download bereit. Auch ein (mittlerweile zurückgezogenes) Update für den HomePod stellte Apple über die Software-Aktualisierung zur Installation bereit. Letzteres hatte allerdings einen schweren Fehler : Nach Installation sollten Nutzer auf keinen Fall ihren HomePod zurücksetzen oder entkoppeln – sonst droht eine Neustart-Endlosschleife.Im Kleingedruckten zu den AirPods finden sich aber Hinweise, dass Apple am heutigen Abend weitere Updates veröffentlichen wird:Die AirPods Pro werden morgen ausgeliefert – vorausgesetzt wird iOS 13.2, iPadOS 13.2, macOS 10.15.1 und watchOS 6.1, um die neuen Kopfhörer nutzen zu können. iOS und iPadOS sind bereits veröffentlicht, doch macOS 10.15.1 und watchOS 6.1 stehen noch aus.Da Apple normalerweise keine Geräte ausliefert, welche mangels Software nicht verwendet werden können, ist es sehr wahrscheinlich, dass Apple am heutigen Abend das erste große Bugfix-Update für macOS Catalina wie auch watchOS 6.1 veröffentlichen wird.In den Entwicklervorabversionen von watchOS 6.1 finden sich derzeit keine Neuerungen – doch macOS 10.15.1 bringt Verbesserungen mit: So hat Apple die Filter-Optionen in der neu gestalteten Fotos-App ausgebaut. Außerdem bringt macOS 10.15.1 Unterstützung für AMD-Navi-Grafikkarten mit, welche zum Beispiel in der Radeon 5xxx-Serie zum Einsatz kommt.Nachdem Apple in der Nacht das HomePod-Update auf Version 13.2 zurückziehen musste, ist es sehr wahrscheinlich, dass Apple bald eine überarbeitete Version anbietet. Jeder Nutzer, der bereits die Version 13.2 installiert hat, ist für Apple ein großes Risiko: Ein Entkoppeln oder Zurücksetzen führt zu einem Komplettausfall. Daher wird Apple hier wohl sehr bald mit einem Update nachbessern.