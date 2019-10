Catalina-Installation macht Macs unbrauchbar: Mehr und mehr Nutzer berichten

Boot-Tastenkürzel werden nicht mehr erkannt

Fehlerhaftes Firmware-Upgrade als möglicher Grund

Unklarheit über Ausmaß des Problems

Immer mehr Anwender, die ihren Mac auf macOS Catalina aktualisierten, berichten von unbrauchbar werdenden Rechnern. Bei den meisten Betroffenen bleibt der jeweilige Mac nach der Catalina-Installation und dem darauffolgenden Neustart im Boot-Prozess stecken. Nutzer sehen entweder nur einen Ordner mit Fragezeichen oder gar keinen Inhalt mehr. Die Maschinen sind selbst nach mehreren Resets und anderen Rettungsversuchen unbenutzbar. Schuld daran könnte ein Catalina beigefügtes Firmware-Update sein.Diverse Threads in Apples Support-Forum, anderen Online-Plattformen und auch bei MTN thematisieren die fehlgeschlagenen Betriebssystem-Upgrades. Anwender klagen nicht nur über das eigentliche Problem, sondern vor allem dessen Folgen. Während des Bootvorgangs des beschädigten Systems werden keine Tastenkombinationen mehr erkannt, über die Nutzer beispielsweise die Rettungs-Partition starten oder ein anders Laufwerk auswählen können – der jeweilige Apple-Rechner wird entsprechend zum teuren Briefbeschwerer.Der Grund dafür könnte eine durch den Update-Prozess beschädigte Firmware sein, die keine Software-Reparaturversuche via Tastatur mehr zulässt. Diverse Anwender suchten deswegen bereits einen Apple Store auf – dortige Mitarbeiter versuchten sich Nutzerberichten zufolge ebenfalls vergeblich an Tastaturkürzeln, um den jeweiligen Mac wieder einsatzfähig zu machen. Vor Ort im Apple Store wurden jeweils Logicboard-Probleme als Fehlerursache vermutet.Nachdem ein Anwender laut eigener Aussage bei Apple keine Hilfe bekam, da sein Rechner angeblich zu alt sei, versuchte er es bei einem inoffiziellen Apple-Reparaturdienst. Dort setzten die Techniker das EFI des Geräts mithilfe eines nicht erläuterten „Spezial-Tools“ wieder instand. Seitdem soll der Mac normal funktionieren.Es ist – wie meist bei solchen Schwierigkeiten – nicht klar, wie viele Nutzer tatsächlich von dem Problem betroffen sind. Auch wenn sich die entsprechenden Berichte in Online-Foren mehren, könnte es sich in Relation zur Anzahl aller Mac-Anwender trotzdem um eine vergleichsweise kleine Anzahl Betroffener handeln. Bei einem schwerwiegenden Fehler in Catalina-Installer könnte Apple mit einer aktualisierten Version reagieren.