macOS 10.14 Mojave ist erschienen

Release Nummer 15 – seit 2001

Ab sofort steht die finale Version von macOS 10.14 Mojave zur Verfügung – dreieinhalb Monate nach der Vorstellung auf Apples Entwicklerkonferenz und elf Betaversionen später. Kurioserweise verzichtete Apple diesmal übrigens darauf, einen "Golden Master"-Release zu verteilen, stattdessen war Beta 11 von vorletzter Woche der letzte Testbuild. Wer direkt auf macOS Mojave aktualisieren möchte, muss dazu wie üblich den Mac App Store aufrufen. Direkt in der Hauptansicht prangt zwar noch nicht der Verweis auf die Produktseite von Mojave, dies dürfte aber in Kürze nachgeholt werden. Über diesen Link geht es direkt zur Mojave-Seite im Mac App Store: Zur Installation vorausgesetzt wird ein Mac von Mitte 2012 oder neuer. Es ist egal, ob auf dem Mac bereits High Sierra in der aktuellen Version oder eine ältere macOS-Ausgabe läuft, denn der Updater kann auch ganze Versionen überspringen. Nähere Informationen zur erforderlichen Hardware, der Installation und neuen Funktionen finden Sie in diesem Artikel: Die Apple-Welt hofft nun natürlich, dass mit dem Update auf Mojave alles ebenso reibungslos verläuft, wie es vor genau einer Woche bei iOS 12 der Fall war. Sobald es erste Nutzerrückmeldungen gibt, fassen wir diese in einem gesonderten Artikel zusammen. Dass Apple die letzte Betaversion derart lange ohne Update beließ, kann aber als deutliches Zeichen darauf gewertet werden, wie zuversichtlich das macOS-Team bezüglich Stabilität und allgemeiner Qualität ist. Die Rückmeldungen der Betatester fielen ähnlich aus – während in den ersten Betas noch überdurchschnittlich viele Probleme auftraten und manch einer schon den Septembertermin für nicht haltbar ansah, arbeiteten Apples Entwickler konsequent die bekannten Probleme ab.Bei Mojave handelt es sich um die inzwischen fünfzehnte Version des Mac-Betriebsystems – nach Cheetah (2001), Puma (2001), Jaguar (2002), Panther (2003), Tiger (2005), Leopard (2007), Snow Leopard (2009), Lion (2011), Mountain Lion (2012), Mavericks (2013), Yosemite (2014), El Capitan (2015), Sierra (2016) und High Sierra (2017). Neun Katzennamen stehen damit nun sechs geografischen Bezeichnungen gegenüber.