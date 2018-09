iWork-Updates für iOS und macOS unterstützen Siri Shortcuts und weitere Features

iOS: Siri Shortcuts und Dynamic Type unterstützt

macOS: Dark Mode und Continuity Camera an Bord

In der Nacht zu Dienstag hat Apple Updates für seine iWork-Programme bereitgestellt. Das betrifft sowohl die iOS- als auch die macOS-Versionen. Neben der Unterstützung neuer Features wie Siri Shortcuts und Dark Mode in den aktualisierten Betriebssystemen hat Apple noch einige kleine Verbesserungen eingebaut.In den Release Notes gibt Apple detailliert Auskunft über die Änderungen in den neuen Versionen von Pages, Keynote und Numbers. Alle Programme unterstützen fortan Siri Shortcuts ("Siri-Kurzbefehle"), Dynamic Type und erhalten neue, bearbeitbare Formen. Mit Siri Shortcuts können Anwender Arbeitsabläufe definieren und per Stimmkommando auslösen. Dynamic Type beschreibt die Fähigkeit von Apps, unabhängig von der Dokumenten-Schriftgröße auch die Textmaße der Menüs systemweit verändern zu können. Neuerdings hält Pages für Anwender Werkzeuge bereit, um Zeichnungen zu animieren. Zudem unterstützt die Textverarbeitung Smart Annotation, sodass sich die Zeigelinien auf den Rand automatisch mit den Änderungen weiter bewegen. Zeichnungen speichert Version 4.2 auf Wunsch direkt in "Fotos" oder "Dateien". In den Präsentationsnotizen von Keynote 4.2 lassen sich Textgrößen verändern und während der Präsentation Farben invertieren. Smart Categories helfen Nutzern von Numbers ihre Tabellen schnell zu organisieren und zusammenzufassen. Die Daten kann man gruppieren und sich sofort eindeutige Werte, beispielsweise "Anzahl" oder "Durchschnitt" ansehen. Auch Kategorien lassen sich neu anordnen.Generell unterstützten nun alle Mitglieder der iWork-Familie Dark Mode ("Dunkelmodus") und Continuity Camera ("Kamera-Übergabe"), zudem erhalten sie neue Formen. Der Dark Mode bietet ein dunkles Interface für die Programme und soll der besseren Konzentration auf das Wesentliche dienen. Mit Continuity Camera bietet sich iPhone-Besitzern die Möglichkeit, ein Handy-Foto direkt in einem Mac-Dokument zu platzieren – ohne es extra importieren zu müssen. In allen iWork-Programmen lassen sich Audiodaten ab sofort direkt auf einer Seite, einer Folie oder in einer Tabelle aufnehmen, bearbeiten und wiedergeben. Alle Programme auf beiden Plattformen erhalten nicht weiter ausgeführte Verbesserungen in Performance und Stabilität. Numbers profitiert besonders von der Aktualisierung, denn auch in der macOS-Version sind nun Smart Categories verfügbar – mit den gleichen Vorteilen, die die iOS-Version bietet.