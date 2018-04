iTunes kann über den iTunes Store geladen werden

iTunes lässt sich jetzt auch über den Microsoft Store beziehen. Apples Multimedia-Suite ist dadurch mit Windows-Geräten kompatibel, auf denen die vor allem für den Bildungsbereich gedachte Betriebssystemvariante Windows 10 S läuft. Ursprünglich sollte iTunes bis spätestens 2017 als App im Microsoft Store erscheinen, aber es kam immer wieder zu Verzögerungen.Apples Medien-App ist – genauso wie in der Einzeldatei-Variante – als kostenloser Download verfügbar . Ähnlich wie in Apples Store für Anwendungen können Nutzer iTunes auch über die Windows-Variante einfach per Klick beziehen. Die Website erlaubt das Herunterladen nur, wenn ein kompatibles Endgerät erkannt wird.Da es iTunes für Windows bislang ausschließlich als Download-Datei gab, konnten Anwender von Windows 10 S das Apple-Programm nicht nutzen. Windows 10 S ist eine abgespeckte Variante von Windows 10, die sich insbesondere an den Bildungssektor richtet. Software-Installationen sind aus Sicherheitsgründen nur über den Microsoft Store möglich. Was darin nicht angeboten wird, lässt sich entsprechend auch nicht aufspielen.