iTunes-Filme im Sonderangebot - vom Weißen Hai bis Herr der Ringe

Der Herr der Ringe: Die Gefährten (2001) — 4,99 €

Der Black Friday wirft seine Schatten voraus. Das gilt nicht zuletzt auch für das Filmangebot im iTunes Store. Gleich eine ganze Reihe von Klassikern und neueren Filmen ist zum Teil deutlich im Preis reduziert. Da Apple keine Übersicht aller mit Rabatten belegten Filme pflegt, hat MacTechNews einen Scanner für den Film-Store entwickelt. Aus diesem haben wir wieder einmal die attraktivsten Angebote für Sie zusammengestellt:statt 9,99 €Steven Spielbergs Meisterwerk gilt als Urvater aller Killerhai-Filme. Ein besonders großes Exemplar bedroht die Badestrände der US-Atlantikküste. Der örtliche Polizeichef scheitert mit seinem Versuch, zur Sicherheit alle Strände zu schließen, am Unwillen der geldgierigen Geschäftsleute. Also fährt er mit einem erfahrenen Haifänger auf die See hinaus, um dem gefährlichen Raubtier den Garaus zu machen.statt 9,99 €Der Auftragskiller Léon wirkt in seinem Handwerk vollkommen emotionslos. Doch als die Familie seiner Nachbarstochter ermordet wird, nimmt er das 12-jährige Mädchen bei sich auf und bildet sie in seinem Metier aus, damit sie eines Tages Rache nehmen kann. Hier handelt es sich um den Director's Cut von Luc Bessons Klassiker mit Jean Reno und Natalie Portman.statt 9,99 €Der Hobbit Bilbo Beutlin vererbt seinen in aufregenden Abenteuern seine Jugend erbeutete Ring der Macht an seinen Neffen Frodo. Damit vermacht er ihm aber auch eine Schwere Bürde, denn der Ring ist böse und es zieht ihn zu seinem vormaligen Meister und Besitzer Sauron, der kurz vor seiner Wiederkehr steht. Mit seinen kleinen Freunden, dem Zauberer Gandalf und einer sich formierenden Truppe aus Menschen, Zwergen und Elfen macht sich Frodo auf den Weg nach Mordor, um den Ring zu vernichten. Erster Teil der Trilogie.In der nachfolgenden Liste finden sich zahlreiche weitere Filme von Stirb langsam über Illuminati bis hin zu Fifty Shades of Grey in der Übersicht: 21 Jump Street (2012) – 5,99 statt 9,99 Alarm im Weltall (1956) – 5,99 statt 9,99 Argo (2012) – 5,99 statt 9,99 Das fünfte Element (1997) – 4,99 statt 9,99 Der seltsame Fall des Benjamin Button (2009) – 5,99 statt 9,99 Der Stoff, aus dem die Helden sind (1982) – 5,99 statt 9,99 Die Insel der besonderen Kinder (2016) – 5,99 statt 13,99 Die Maske Des Zorro (1998) – 3,99 statt 9,99 Die Unfassbaren - Now You See Me (2013) – 5,99 statt 9,99 Fargo (1996) – 4,99 statt 9,99 Fifty Shades of Grey (2014) – 3,99 statt 9,99 Illuminati (2009) – 5,99 statt 9,99 Independence Day: Wiederkehr (2016) – 5,99 statt 13,99 Inside IS: 10 Tage im Islamischen Staat (2016) – 7,99 statt 10,99 Lethal Weapon 1 - Zwei stahlharte Profis (1987) – 3,99 statt 9,99 Men in Black (1997) – 4,99 statt 9,99 Police Academy 4 - Und jetzt geht's rund (1987) – 3,99 statt 9,99 Shaft (2000) – 5,99 statt 9,99 Soul Kitchen (2009) – 3,99 statt 7,99 Stirb langsam (1988) – 4,99 statt 9,99 Terminator 4: Die Erlösung (2009) – 3,99 statt 9,99 Zurück in die Zukunft III (1990) – 3,99 statt 9,99