iPhone als Online-Ausweis: Bundesinnenministerium kündigt Unterstützung an

AusweisApp2 wird angepasst

Digitale hoheitliche Anwendungen

NFC-Nutzung auch in anderen Ländern angekündigt

Die Online-Ausweisfunktion des bundesdeutschen Personalausweises wird voraussichtlich ab Herbst auch mit einem iPhone zu nutzen sein. Das ist möglich, weil Apple in iOS 13 die NFC-Schnittstelle der Smartphones zumindest teilweise öffnet.Das Bundesinnenministerium plant, die hauseigene AusweisApp2 entsprechend zu erweitern und unmittelbar nach dem Erscheinen von iOS 13 im App Store als kostenlosen Download zur Verfügung zu stellen. Bislang können iPhone-Besitzer die Anwendung lediglich im Rahmen eines Feldtests nutzen, außerdem wird zusätzlich zwingend ein spezieller Bluetooth-Kartenleser oder ein Android-Gerät benötigt. Das wird sich einer Meldung des Ministeriums zufolge mit der Öffnung der NFC-Schnittstelle im Herbst grundlegend ändern.Zusätzlich zur Möglichkeit, sich mit dem iPhone online ausweisen zu können, plant das Innenministerium, weitere digitale hoheitliche Anwendungen auf Apples Smartphones zur Verfügung zu stellen. Unter anderem wird es die Features "ePass" und "eVisum" geben, die bei Personenkontrollen an internationalen Flughäfen zum Einsatz kommen. Für die Umsetzung dieser Funktionen ständen Deutschland und viele andere Staaten seit Längerem mit Apple in Kontakt, heißt es in der Ankündigung des Ministeriums. Zudem soll auch der "Elektronische Aufenthaltstitel" ab Herbst mobil mit einem iPhone genutzt werden können.In den vergangenen Wochen hatten bereits das Vereinigte Königreich und Japan angekündigt, die NFC-Schnittstelle des iPhones nutzen zu wollen. Die Regierung in London etwa entwickelt eine App, mit der sich bei der Einreise Pässe und Personalausweise überprüfen und gegebenenfalls mit einer Aufenthaltsgenehmiugng abgleichen lassen. Auch in Japan sollen iPhones mit iOS 13 die Fähigkeit erhalten, den NFC-Tag eines Ausweises auszulesen. Es steht zu vermuten, dass zahlreiche weitere Staaten die Öffnung der Schnittstelle in Zukunft für hoheitliche Dienste nutzen werden.