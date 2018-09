iPhone Xs und iPhone Xs Max: Was für einen Verkaufserfolg spricht

Großer Kundenkreis für neue iPhones

iOS 12 als potenzielle Verkaufsbremse

Apple hat mit der 2018er iPhone-Generation die Preishürde für Smartphone-Topmodelle weiter angehoben. Die Frage ist, wie viele Kunden dazu bereit sind, die vom Unternehmen ausgerufenen Summen für ein Smartphone zu bezahlen.AppleInsider beschäftigt sich in einem Editorial-Beitrag mit den Verkaufsaussichten des iPhone Xs und iPhone Xs Max. Demnach werden weltweit aktuell ungefähr 750 Millionen iPhones genutzt. Apple verkaufte innerhalb des letzten Jahres etwas mehr als 216 Millionen iPhones – 120 Millionen davon waren ein iPhone 8, iPhone 8 Plus oder iPhone X, das den größten Anteil ausmachte.Die große Mehrheit der iPhone-Nutzer kaufte sich demnach keines der 2017er Modelle und blieb stattdessen bei einem älteren Modell. Dadurch gibt es für die diesjährigen Topmodelle iPhone Xs und iPhone Xs Max einen großen Markt an Anwendern, die unter Umständen direkt oder innerhalb der nächsten Monate auf ein neues Modell upgraden möchten. Dass sie bereit sind, Premium-Preise zu zahlen, haben sie mit dem Kauf ihres jeweiligen iPhones schon bewiesen. Fast jedes zweite verkaufte Smartphone über 400 US-Dollar ist einer Studie zufolge ein iPhone. Bei einem Betrag von 800 US-Dollar erzielt das iPhone sogar einen Wert von 88 Prozent. Es stellt sich nur die Frage, wann die Preis-Schmerzgrenze erreicht ist. Das iPhone X verkaufte sich beispielsweise trotz des vierstelligen Preises von allen 2017er Modellen am besten.Zudem war der durchschnittliche iPhone-Verkaufspreis im vierten Quartal 2017 mit 800 US-Dollar so hoch wie noch nie zuvor. Der Wert könnte in den nächsten Monaten abermals nach oben gehen. Zum Vergleich: Samsung verkauft pro Jahr etwa 320 Millionen Smartphones, von denen nur 60 Millionen aus den Premium-Serien Galaxy S und Note stammen. Entsprechend niedrig ist Samsungs durchschnittlicher Verkaufspreis von 250 US-Dollar.Eine Bremswirkung auf den Verkauf der 2018er iPhones könnte kurioserweise die Veröffentlichung von iOS 12 haben. Die neue Version von Apples iDevice-Betriebssystem ist insbesondere für eine bessere Leistung auf älteren iPhones bis zurück zum iPhone 5s optimiert. Durch die mit iOS 12 wieder zügiger funktionierenden älteren Geräte könnten diverse Nutzer davon abgehalten werden, zu einem neueren Modell zu wechseln, da ihre schon leicht in die Jahre gekommenen iPhones noch für mindestens ein Jahr eine mehr als ausreichende Leistung bieten.