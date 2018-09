2018er iPhones: OLED-Topmodelle bieten mehr RAM als iPhone XR

iPhone Xs mit kleinerem Akku als iPhone X – hält aber länger durch

OLED-Topmodelle mit 4 GB Arbeitsspeicher, iPhone XR bietet 3 GB

Es kursieren zwar schon viele Hands-On-Berichte und erste Tests der 2018er iPhone-Generation, doch einige Spezifikationen blieben bislang verborgen. Dazu zählt unter anderem die genaue Akku-Kapazität des iPhone Xs, iPhone Xs Max und iPhone XR. Veröffentlichte Apple-Einreichungen für neue iDevices bei der chinesischen Regulierungsbehörde TENAA sollen jetzt außer den Akku-Informationen auch die exakte RAM-Bestückung der drei neuen iPhone-Modelle preisgeben.Das iPhone Xs bietet demnach einen Akku mit 2.658 mAh. Zum Vergleich: Beim iPhone X sind es 2,716 mAh (-2,2 Prozent). Da der A12-Chip der aktuellen iPhone-Generation energiesparender arbeitet als der Vorgänger von 2017, sind mit dem neuen Modell trotzdem längere Batterielaufzeiten möglich. Apple spricht von bis zu 30 Minuten mehr Nutzungszeit. Praxisberichte attestieren den neuen iPhones sogar noch längere Laufzeiten als vom Unternehmen angegeben.Das iPhone Xs Max kommt auf 3.174 mAh, was 19,4 Prozent mehr sind als bei der kleineren Xs-Variante. Apple nennt eine längere Laufzeit im Vergleich zum iPhone X von bis zu eineinhalb Stunden.Das iPhone XR befindet sich von der Akku-Kapazität her mit 2.942 mAh zwischen den beiden OLED-Modellen. Der Akku ist 10,6 Prozent größer als der des iPhone XS und 7,3 Prozent kleiner als beim iPhone Xs Max. Apples Angaben zufolge bietet das iPhone XR die längste Akkulaufzeit aller iPhones. Der Grund dafür dürfte das große 6,5-Zoll-Display des Xs Max mit OLED-Technologie sein, das energiehungriger als das kleinere LC-Display des iPhone XR (6,1 Zoll) ist.Sowohl das iPhone Xs als auch das iPhone Xs Max enthalten den Dokumenten zufolge vier Gigabyte Arbeitsspeicher. Das iPhone XR muss mit drei Gigabyte auskommen. Zum Vergleich: das iPhone X und iPhone 8 Plus bieten jeweils drei Gigabyte, beim iPhone 8 sind es zwei Gigabyte.