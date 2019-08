iPhone XS Max vs. Samsung Galaxy Note 10+: Beide Modelle mit verschiedenen Stärken bei Drop Test

Samsung Galaxy und iPhone mit unterschiedlichen Stärken

iPhone 11 soll strapazierfähiger werden

Samsungs im August präsentiertes Galaxy Note 10+ zählt zu den direkten Konkurrenten des iPhone XS Max. Entsprechend bietet sich ein Drop Test beider Smartphones an, in dem die Geräte ihre Widerstandsfähigkeit bei Stürzen beweisen müssen. Da Samsung sowohl auf der Vorderseite als auch der Rückseite des Note 10+ Gorilla Glass 6 verbaut, kündigte sich bereits eine größere Robustheit als bei dem Vormodell an.Im Faltest des YouTubers PhoneBuff zeigen beide Smartphones unterschiedliche Stärken. Während das iPhone XS Max auf der Rückseite und am Gehäuserahmen weniger Schäden davonträgt, schneidet das Samsung Galaxy Note 10+ beim Display besser ab.Die ersten beiden Runden im Video entscheidet das iPhone XS Max für sich. Im ersten Test geht es darum, wie empfindlich die Smartphones auf einen Sturz auf die Rückseite reagieren. Während das Glas-Gehäuse größere Splitterungen aufweist, ist das iPhone XS Max deutlich weniger lädiert. Auch den Sturz auf die Ecke übersteht das iDevice besser.Das Samsung Note 10+ spielt die Stärken dagegen beim Aufprall auf die Vorderseite aus. Sowohl beim einmaligen Fall auf das Display als auch bei mehreren Stürzen hintereinander zeigt sich das Flaggschiff-Modell des südkoreanischen Konzerns robuster. Zudem funktioniert der Touchscreen auch noch nach mehreren Stürzen, während das iPhone keine oder nur noch sporadische Eingaben ermöglicht. PhoneBuff gibt dem Samsung Note 10+ am Ende des Tests 37 Punkte (von 40), das iPhone XS Max kommt auf 34 Punkte.Apple kündigte das beim iPhone XS und iPhone XS Max genutzte Glas im vergangenen Herbst als strapazierfähigstes Smartphone-Glas der Welt an. Das Unternehmen konkretisierte zwar nicht, welches Material verwendet wurde, doch höchstwahrscheinlich handelt es sich – wie beim Note – um Gorilla Glas 6. Für das iPhone 11 soll Apple ein Gehäuse vorsehen, das noch besser vor Stürzen und anderen Außeneinwirkungen geschützt ist als das iPhone XS. Demzufolge könnte beim nächsten Drop Test das iPhone vorne liegen.