iPhone XR: Beste Smartphone-Kamera mit nur einer Linse

Bildqualität vergleichbar mit iPhone Xs Max



Die Kamera-Spezialisten von DxOMark haben die Foto- und Video-Fähigkeiten des iPhone XR getestet. Mit insgesamt 101 Punkten liegt das diesjährige LCD-Modell mehrere Punkte vor den letztjährigen Flaggschiffen iPhone X und Google Pixel 2.Das iPhone XR sei unter den Smartphones mit nur einer Kameralinse auf der Rückseite das derzeit beste untersuchte Modell, so DxOMark. Das Google Pixel 3, das ebenfalls nur über eine Kameralinse bei der Hauptkamera verfügt, hat den Testparcour von DxOMark übrigens noch nicht durchlaufen. Im Gesamt-Ranking belegt Apples LCD-Modell den siebten Platz. Besser als das XR sind unter anderem das iPhone Xs Max und das Samsung Galaxy Note 9. Der Spitzenreiter ist das Huawei P20 Pro.Den Testern zufolge liegt die Bildqualität der XR-Kameraaufnahmen nah an Apples diesjährigem Topmodell iPhone Xs Max. In den Bereichen Belichtung, Farben, Detaildarstellungen, Rauschverhalten und der Bildung von Artefakten seien kaum nennenswerte Unterschiede zwischen beiden Geräten feststellbar DxOMark hebt beim iPhone XR insbesondere die Qualität der Belichtung und des Kontrastumfangs sowohl im Freien als auch innerhalb von Gebäuden hervor. Details bleiben bei allen Lichtsituationen gut erhalten. Zudem erzeuge das XR in den meisten Umgebungen lebendige und angenehme Farben.Für Kritik sorgt die feine Körnchenbildung bei diversen Aufnahmen in Innenbereichen und bei schlechten Lichtverhältnissen. Bei Porträtaufnahmen und im Zoom-Bereich habe das XR naturgemäß das Nachsehen gegenüber Modellen mit mehreren Kameralinsen. Videos in Innenbereichen sollen zudem gelegentlich Instabilitäten beim Weißabgleich zeigen.Das iPhone XR erhält in der Endwertung 103 Punkte für die Foto-Fähigkeiten und 96 Punkte für die Videoqualität. Daraus ergibt sich das Endergebnis von 101 Punkten.