iPhone XR 2: Bessere LTE-Antenne für schnellere Datenübertragung

iPhone XR 2 schließt beim Antennendesign zum iPhone XS auf

Nachfolger des iPhone XS mit Wi-Fi 6

Der Nachfolger des iPhone XR wird eine bessere Antenne als das jetzige Modell bieten, so Barclays. Das Finanzunternehmen rechnet mit einem 4x4-MIMO-Antennendesign für schnelle LTE-Übertragungen (Gigabit). MIMO steht für „Multiple-Input, Multiple-Output“ und ermöglicht hohe Datenübertragungsraten.Zwar verfügt das iPhone XR bereits über MIMO-Antennentechnik – jedoch nur mit „2x2“-Design. In Apples aktuellem iPhone-Portfolio haben nur das iPhone XS und das iPhone XS Max 4x4-MIMO-Technologie für den Mobilfunk verbaut und ermöglichen entsprechend höhere Übertragungsraten.Ein Test des PC Magazine zeigte schon im November, wie leistungsstark die beiden 2018er Top-Modelle via Mobilfunk im Vergleich zum iPhone XR sind. Bei jeder Signalstärke waren das iPhone XS und iPhone XS Max deutlich überlegen, obwohl sie das gleiche Modem wie das XR (Intel XMM7560) verwenden. Der Sprung von 2x2-MIMO- auf 4x4-MIMO-Antennen macht den Unterschied. Das XR ist dagegen von der Leistung her näher am iPhone X (2017).Zusätzlich zu den Antennengerüchten zum XR-Nachfolger gibt es auch schon Hinweise zur WLAN-Technologie der diesjährigen iPhone-Topmodelle. Barclays rechnet bei den Nachfolgern des iPhone XS und iPhone XS Max mit dem neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6 (ax).