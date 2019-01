Bericht: iPhone 2019 mit 10-Megapixel-Frontkamera und Lightning-Anschluss

iPhone XI mit 10 Megapixel Front-Kamera

iPhone „XIS“ erhalten neuen Akku

Lightning statt USB-C

Das nächste iPhone soll stark verbesserte Kameras tragen. In nun veröffentlichen Gerüchten ist die Rede von einem 10-Megapixel-Modul für die Front. Auch auf der Rückseite zieht Apple ein verbessertes Modell in Erwägung. So berichten es zumindest CompareRaja und OnLeaks, die bereits gestern 3D-Modelle von mutmaßlichen Prototypen publiziert hatten.Nachdem die Seiten gestern Bilder veröffentlichten, in denen ein vermeintliches iPhone 2019 mit einem 3-Objektiv-System samt Ring-Blitz zu sehen war, beschreiben sie heute die Spezifikationen der Module. Demnach soll eines der Objektive Fotos mit 10- und ein anderes mit 13-Megapixel-Auflösung aufnehmen können. Die Details der dritten Kamera-Komponente seien unbekannt. Sicher ist man sich jedoch, dass das Front-Modul eine Auflösung von 10 Megapixeln besitzt. Das TrueDepth-Kameramodul, welches die Gesichtserkennung übernimmt, will der Hersteller ebenfalls einer Überarbeitung unterziehen, heißt es weiter. Das entspricht schon zuvor veröffentlichten Gerüchten, Apple plane einen Systemwechsel für die Bauteile, die FaceTime ermöglichen . Beide Quellen sind sich jedoch unsicher, ob er schon im laufenden Jahr realisiert wird.Weiterhin melden die Medien die internen Bezeichnungen der zukünftigen Premiummodelle. Vorläufig bezeichne man die XS-Nachfolger als „XIS“ beziehungsweise „XIS Max“. Außerdem will Apple angeblich auch andere interne Komponenten verändern. Die Rede ist von einem Akku, der nun nicht mehr in L-Form vorliegen soll, sondern eher eine quadratische Form hat. Zudem soll sich auch die Position ändern. Der Batterie-Block wandere im Gehäuse weiter nach unten und befinde sich dann unter der Hauptplatine statt daneben. Als Grund für die Umorganisation der Eingeweide geben die Informanten eine Veränderung der Kameraposition an. Das Modul will demnach der Hersteller im Gehäuse angeblich mittig ausrichten.Es waren bereits Gerüchte aufgekommen, Apple statte die neuen Modelle mit USB-C aus. Dem widerspricht der aktuelle Bericht. Der gegenwärtige iPhone-Prototyp enthalte nach wie vor einen Lightning-Anschluss zum Laden. Für beide Varianten gibt es Argumente. Die Seite betont, dass es noch 7-8 Monate dauert, bis die neuen Modelle auf den Markt kommen. Es ist wahrscheinlich, dass Apple in dieser Zeit noch diverse Änderungen vornimmt, darunter könnte auch der Wechsel des einzigen Anschlusses am iPhone fallen.